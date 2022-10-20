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    • 20.10.2022 14:13
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    • 20.10.2022 14:13
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    FETÖ'cüler Yunanistan'a kaçarken yakalandı!

    Son dakika haberleri... Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde polis tarafından durdurulan otomobilde yasa dışı yollarla Yunanistan’a kaçmaya çalışan 2 FETÖ'cü ve 1 organizatör yakalandı.

    FETÖ’cüler Yunan’a kaçarken yakalandı

    Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan 2 FETÖ'cü yakalandı.

    Uzunköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Y.A. yönetimindeki otomobili durdurdu. Sürücü Y.A. ile araçta bulunan F.A. ve M.H.K. gözaltına alındı.

    FETÖ'DEN DOSYALARI VAR
    F.A.'nın 'FETÖ/PDY'ye üye olma' suçundan 7,5 yıl kesinleşmiş hapis cezası ve yakalama kaydı olduğu, M.H.K.'nin ise 'FETÖ/PDY'ye üye olma' suçundan dosyasının bulunduğu belirlendi.

    Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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