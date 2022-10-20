FETÖ'cüler Yunanistan'a kaçarken yakalandı!

Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan 2 FETÖ'cü yakalandı.

Uzunköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Y.A. yönetimindeki otomobili durdurdu. Sürücü Y.A. ile araçta bulunan F.A. ve M.H.K. gözaltına alındı.

FETÖ'DEN DOSYALARI VAR

F.A.'nın 'FETÖ/PDY'ye üye olma' suçundan 7,5 yıl kesinleşmiş hapis cezası ve yakalama kaydı olduğu, M.H.K.'nin ise 'FETÖ/PDY'ye üye olma' suçundan dosyasının bulunduğu belirlendi.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.