Dünya medyası onu konuştu! Yunanistan'dan TOGG manşeti: Çılgın Türkler geliyor

Başkan Tayyip Erdoğan, 2017 yılında yerli otomobil için start verdi. 2018'de TOGG'u ilan etti. Türkiye'nin 60 yıllık hayali, Bursa Gemlik'teki fabrikada gerçekleşti.
Yerli ve milli otomobilimiz Cumhuriyet'in 99'uncu yıldönümünde banttan indirildi. 85 milyon gururlanırken inanmayanlar yine yollarda kalıp kıskançlık krizine girdi.
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BLOOMBERG ABD
TOGG, tüm modelleriyle avrupa yollarında...
RIA NOVOSTI RUSYA
Türkiye'nin 60 yıldır beklediği proje
XINHUA ÇİN
Hayal gerçek oldu.
THE GREEK REPORTER: YUNANİSTAN
Türkiye ilk yerli otomobilini tanıttı.
Oyuncu Ebru Şahin de TOGG'dan almak için sıraya girdi.
Türkiye'nin otomobil üretimindeki 60 yıllık hayali gerçekleşti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın isteği üzerine "Beş babayiğit" el ele verdi. Türkiye'nin otomobili olan TOGG'u üretti. Başkan Erdoğan, önceki gün Gemlik'teki fabrikada yerli ve milli otomobili, üretim bandından indirdi. Türkiye'nin gururu, dünyanın dikkatini çekti. Başkan Erdoğan, Mart ayında satışa sunulacak olan aracın, 18 ay sonra da önce Avrupa'ya, ardından da dünya ülkelerine ihraç edileceğini söyledi. Dünya medyası da TOGG'a geniş yer verdi. En dikkat çekici yorumlar, Yunanistan'dan geldi. Kathimerini gazetesi, Erdoğan'ın "Devamı gelecek" sözlerini başlığa taşıyarak "Avrupalılar TOGG'u yollarda görünce paniğe kapılacak. Çılgın Türkler geliyor" diyerek ifadelerini haberleştirdi. Yunan gazetesi Proto Thema da Erdoğan'ın 'Türkler(in Tayfun Füzesi' ile gurur duyduğunu söylediğini ifade etti.
ABD Bloomberg: Erdoğan ilk Türk elektrikli otomobilini görücüye çıkardı.
Alman Deutsche Welle: TOGG, Erdoğan'ın prestij projesi...
Xinhua Togg: Erdoğan, Türkiye'nin ilk yerli otomobil fabrikasını açtı.
Ria Novosti: Türkiye bu proje için 60 yıldır bekliyordu.
TASS: TOGG, seri üretime başladı.