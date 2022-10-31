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    Dünya medyası onu konuştu! Yunanistan'dan TOGG manşeti: Çılgın Türkler geliyor

    Yakacak gaz bulamayan Batı, gaza geldi. Türkiye'nin otomobil hayalini küçümsedi! "Yapamazlar ki" dedi. İçimizdeki uzantıları da onlarlarla direksiyona geçti. Ancak yerli ve milli otomobiliz TOGG yollara çıkınca hepsi stop etti. Çılgın Türkler'in TOGG'adıyla kendilerine geldi. Ankara'ya övgüler dizi.

    Türk TOGG’adı

    Başkan Tayyip Erdoğan, 2017 yılında yerli otomobil için start verdi. 2018'de TOGG'u ilan etti. Türkiye'nin 60 yıllık hayali, Bursa Gemlik'teki fabrikada gerçekleşti.

    Yerli ve milli otomobilimiz Cumhuriyet'in 99'uncu yıldönümünde banttan indirildi. 85 milyon gururlanırken inanmayanlar yine yollarda kalıp kıskançlık krizine girdi.

    DÜNYADA İLK HABER
    BLOOMBERG ABD
    TOGG, tüm modelleriyle avrupa yollarında...

    RIA NOVOSTI RUSYA
    Türkiye'nin 60 yıldır beklediği proje

    XINHUA ÇİN
    Hayal gerçek oldu.

    THE GREEK REPORTER: YUNANİSTAN
    Türkiye ilk yerli otomobilini tanıttı.

    Oyuncu Ebru Şahin de TOGG'dan almak için sıraya girdi.



    Türkiye'nin otomobil üretimindeki 60 yıllık hayali gerçekleşti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın isteği üzerine "Beş babayiğit" el ele verdi. Türkiye'nin otomobili olan TOGG'u üretti. Başkan Erdoğan, önceki gün Gemlik'teki fabrikada yerli ve milli otomobili, üretim bandından indirdi. Türkiye'nin gururu, dünyanın dikkatini çekti. Başkan Erdoğan, Mart ayında satışa sunulacak olan aracın, 18 ay sonra da önce Avrupa'ya, ardından da dünya ülkelerine ihraç edileceğini söyledi. Dünya medyası da TOGG'a geniş yer verdi. En dikkat çekici yorumlar, Yunanistan'dan geldi. Kathimerini gazetesi, Erdoğan'ın "Devamı gelecek" sözlerini başlığa taşıyarak "Avrupalılar TOGG'u yollarda görünce paniğe kapılacak. Çılgın Türkler geliyor" diyerek ifadelerini haberleştirdi. Yunan gazetesi Proto Thema da Erdoğan'ın 'Türkler(in Tayfun Füzesi' ile gurur duyduğunu söylediğini ifade etti.



    ABD Bloomberg: Erdoğan ilk Türk elektrikli otomobilini görücüye çıkardı.
    Alman Deutsche Welle: TOGG, Erdoğan'ın prestij projesi...
    Xinhua Togg: Erdoğan, Türkiye'nin ilk yerli otomobil fabrikasını açtı.
    Ria Novosti: Türkiye bu proje için 60 yıldır bekliyordu.
    TASS: TOGG, seri üretime başladı.



        El Arabiya: Türkiye ilk yerli otomobil üretimini kutluyor...
        The Greek Reporter: Cumhuriyet'in 99. yılında ilk yerli otomobili tanıttılar.



        TÜRKİYE'NİN OTOMOBİLİ GİRİŞİM GRUBU (TOGG)
        İşte TOGG'u üreten 5 babayiğit: Anadolu Grubu, BMC, Turkcell, Zorlu Holding ve TOBB, kolları sıvadı. 60 yıllık hayalin gerçek olmasını sağladı. Banttan indirilen C-SUV modeli, Anadolu (kırmızı), Oltu (siyah), Pamukkale (Beyaz) Gemlik (Mavi), Kapadokya (Bej) ve Kula (gri) adları ve renkleriyle asfaltı ağlatmaya hazırlandı...



        DEVRİM OTOMOBİLİNDEN DEVRİN OTOMOBİLİNE
        TOGG, "Bir otomobilden fazlası" için yola çıktı. İşadamları mutluluklarını paylaştı:
        İTO Başkanı Şekib Avdagiç: Özel sektör büyük bir beceriyi ispat etti.
        ASKON Başkanı Orhan Aydın: Türkiye Yüzyılı'nın markası.
        MÜSİAD Başkanı Mahmut Asmalı: 60-65 yıllık özlem bitti.
        BTSO Başkanı İbrahim Burkay: TOGG Bursa ekonomisini de uçuracak.

        CUMHURİYET İŞTE BÖYLE KUTLANIR
        Türkiye 10 yıllık süreçte hemen her Cumhuriyet Bayramı'nı bir büyük proje ile taçlandırdı.
        29 Ekim 2013: Avrupa ve Asya'yı denizin altından birleştiren yüz Marmaray açıldı.
        29 Ekim 2018: İstanbul Havaalanı'nın hizmete girmesi, dünyayı kıskandırdı.
        29 Ekim 2021: Cumhuriyet'in sanat simgesi AKM, modern görünümüyle kapılarını açtı.
        29 Ekim 2022: TOGG'un üretimi başladı...

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