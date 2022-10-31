Dünya medyası onu konuştu! Yunanistan'dan TOGG manşeti: Çılgın Türkler geliyor





Türkiye'nin otomobil üretimindeki 60 yıllık hayali gerçekleşti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın isteği üzerine "Beş babayiğit" el ele verdi. Türkiye'nin otomobili olan TOGG'u üretti. Başkan Erdoğan, önceki gün Gemlik'teki fabrikada yerli ve milli otomobili, üretim bandından indirdi. Türkiye'nin gururu, dünyanın dikkatini çekti. Başkan Erdoğan, Mart ayında satışa sunulacak olan aracın, 18 ay sonra da önce Avrupa'ya, ardından da dünya ülkelerine ihraç edileceğini söyledi. Dünya medyası da TOGG'a geniş yer verdi. En dikkat çekici yorumlar, Yunanistan'dan geldi. Kathimerini gazetesi, Erdoğan'ın "Devamı gelecek" sözlerini başlığa taşıyarak "Avrupalılar TOGG'u yollarda görünce paniğe kapılacak. Çılgın Türkler geliyor" diyerek ifadelerini haberleştirdi. Yunan gazetesi Proto Thema da Erdoğan'ın 'Türkler(in Tayfun Füzesi' ile gurur duyduğunu söylediğini ifade etti.