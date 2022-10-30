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    • 30.10.2022 22:21
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    • 30.10.2022 22:21
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    Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Seul'da yaşanan faciaya ilişkin Güney Kore'li mevkidaşı Park'a taziye dileklerini iletti

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Güney Kore Dışişleri Bakanı Park Jin'e, başkent Seul'de dün yaşanan ve 153 kişinin hayatını kaybettiği, 82 kişinin yaralandığı izdihamda, yaşamını yitirenler için taziye dileklerini iletti.

    Çavuşoğlu’ndan Güney Kore’li mevkidaşına taziye mesajı

    Dışişleri Bakanlığından yapılan bilgilendirmede, Çavuşoğlu'nun, Seul'de yaşanan izdihamda hayatını kaybedenler için Güney Kore'li mevkidaşı Park'a taziye dileklerini ilettiği belirtildi.

    Güney Koreli mevkidaşı Park'ın da taziye dilekleri dolayısıyla Çavuşoğlu'na teşekkür ettiği aktarıldı.

    153 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
    Seul'ün Itaewon bölgesindeki Cadılar Bayramı kutlaması sırasında meydana gelen izdihamda son açıklamalara göre 153 kişi hayatını kaybetmiş, 82 kişi yaralanmıştı.

    Hayatını kaybedenlerin büyük kısmının 20'li yaşlarda olduğunu açıklayan Koreli yetkililer, ölenler arasındaki 22 kişinin yabancı uyruklu olduğunu kaydetmişti.

    YAS İLAN EDİLDİ
    Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol, ülkede yas ilan edildiğini açıklamıştı.

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    Haberler Güncel Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Seul'da yaşanan faciaya ilişkin Güney Kore'li mevkidaşı Park'a taziye dileklerini iletti
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