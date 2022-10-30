Başkan Erdoğan'ın imzaladığı atama kararları Resmi Gazete'de! Büyükelçiler, Sermaye Piyasası Kurulu, Türkiye Taşkömürü Kurumu...

Bazı büyükelçilerin merkeze alınması, bazı büyükelçilerin de atanmasına ilişkin karar, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.
TÜRKİYE'NİN LEFKOŞA BÜYÜKELÇİLİĞİNE METİN FEYZİOĞLU ATANDI
Karara göre, Türkiye'nin Avrupa Konseyi Daimi Temsilciliğine Nurdan Bayraktar Golder, Türkiye'nin Kuzey Atlantik Antlaşması Teşkilatı (NATO) Daimi Temsilciliğine, İkili Siyasi İşler Genel Müdürü Zeki Levent Gümrükçü, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçiliğine Metin Feyzioğlu, Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi nezdindeki Daimi Temsilciliğine, Uluslararası Siyasi Kuruluşlar Genel Müdürü Yardımcısı Güven Begeç, Türkiye'nin Priştine Büyükelçiliğine, Antlaşmalar Genel Müdürü Yardımcısı Sabri Tunç Angılı atandı.
Öte yandan Türkiye'nin Avrupa Konseyi Daimi Temsilcisi Kaan Esener, Türkiye'nin NATO Daimi Temsilcisi Basat Öztürk, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Türkiye'nin BM Cenevre Ofisi nezdindeki Daimi Temsilcisi Sadık Arslan ve Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi Çağrı Sakar merkeze alındı.
İKİ ÜNİVERSİTEYE YENİ REKTÖR
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, iki üniversiteye rektör atadı.
Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre, Lokman Hekim Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Fatih Gültekin, İstanbul Gedik Üniversitesi Rektörlüğüne ise Prof. Dr. Ahmet Kesik atandı.
Başkan Erdoğan, söz konusu atamaları 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 13'üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2, 3 ve 7'nci maddeleri gereğince yaptı.