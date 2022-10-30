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    • 30.10.2022 11:40
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    Togg CEO'su Gürcan Karakaş ve ekibinin sevinç gözyaşları! Bu gurur hepimizin

    Başkan Erdoğan'ın katıldığı törenle Türkiye'nin otomobili Togg'un fabrikası resmen açıldı. İlk seri üretim aracın banttan indirilme anlarında Togg CEO'su Gürcan Karakaş mutluluk gözyaşlarına hakim olamazken, ekibine sarılarak sevincini paylaştı.

    Togg CEO’su Karakaş ve ekibinin sevinç gözyaşları

    Türkiye, otomotiv sektöründe 'Ben de varım' dedi. Türkiye'nin heyecanla beklediği Togg'un üretileceği fabrika Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açıldı.

    29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusunun yanı sıra Togg'un banttan inmesinin de heyecanı yaşandı.

    Togg CEO'su Gürcan Karakaş'ın gurur gözyaşları | Video

    İLK ARAÇ BANTTAN İNDİ
    İlk seri üretim araç banttan inerken Türkiye'nin 60 yıllık otomobil rüyası gerçek oldu.

    BAŞKAN ERDOĞAN TEST SÜRÜŞÜ YAPTI
    Bütün ülkenin kalbi bugün Gemlik'te atarken Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Togg ile test sürüşü yaptı.

    2018 yılında Togg CEO'su görevine getirilen Mehmet Gürcan Karakaş ve ekibinin mutluluğu ise kameralara yansıdı.

    MUTLULUK GÖZYAŞLARI DÖKTÜLER
    Gürcan Karakaş ve ekibinin ilk aracın banttan inmesi sonrasında birbirlerine sarılarak sevinç gözyaşı döktüğü görüldü.
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    Haberler Güncel Togg CEO'su Gürcan Karakaş ve ekibinin sevinç gözyaşları! Bu gurur hepimizin
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