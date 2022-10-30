Togg CEO'su Gürcan Karakaş ve ekibinin sevinç gözyaşları! Bu gurur hepimizin

Türkiye, otomotiv sektöründe 'Ben de varım' dedi. Türkiye'nin heyecanla beklediği Togg'un üretileceği fabrika Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açıldı.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusunun yanı sıra Togg'un banttan inmesinin de heyecanı yaşandı.
Togg CEO'su Gürcan Karakaş'ın gurur gözyaşları | Video
İLK ARAÇ BANTTAN İNDİ
İlk seri üretim araç banttan inerken Türkiye'nin 60 yıllık otomobil rüyası gerçek oldu.
BAŞKAN ERDOĞAN TEST SÜRÜŞÜ YAPTI
Bütün ülkenin kalbi bugün Gemlik'te atarken Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Togg ile test sürüşü yaptı.
2018 yılında Togg CEO'su görevine getirilen Mehmet Gürcan Karakaş ve ekibinin mutluluğu ise kameralara yansıdı.