Ateşin Çocukları PKK'yı tokatladı! Teröristler montaj video ile örgütü dolandırdı para aldı

ÖRGÜT PARA GÖNDERMİŞ

İrtibatlı olduğu örgüt mensupları tarafından kendisine internet tabanlı uygulamalar üzerinden gönderilen haritalar üzerinde ormanlık alanlar ve tarlaların işaretli olduğu, eylem yapılabilecek noktaların keşfini yapan M.U'nun, keşif faaliyetleri esnasında çektiği videoları irtibatlı olduğu örgüt mensuplarına gönderdiği, ayrıca kendisinden keşif yaptığı alanları yakmak amacıyla malzeme bulmasının ve EYP hazırlamasının istendiği, bu hazırlıkları yapması için terör örgütünün kendisine para gönderdiğini anlattı.

ATEŞİN ÇOCUĞU PKK'YI DOLANDIRMIŞ

Soruşturma kapsamında örgüt üyesinin ayrıca geçmiş yıllarda meydana gelen orman yangını görüntülerini montajlayarak kendisi tarafından yapılmış yeni bir eylemmiş gibi terör örgütü mensuplarına gönderdiği, çektiği görüntü ve videolar karşılığı para alarak örgütü de dolandırdığını itiraf etti.