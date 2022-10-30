Suç örgütü elebaşı Sedat Peker'in sağ kolu Emre Olur hakkında istenen ceza belli oldu

Suç örgütü lideri Sedat Peker'in basın danışmanı olarak bilinen Ahmet Emre Olur hakkında iddianame hazırlandı. Şüpheli Ahmet Emre Olur hakkında "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" ve "silahla kasten yaralama" suçlarından 8 yıl 3 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.



Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, "Reis Sedat Peker Suç Örgütü" hakkında soruşturma yürütülerek dava açıldığı ve bu davanın Anadolu 16. Ağır Ceza Mahkemesinde devam ettiği belirtildi.



İddianamede şüpheli Ahmet Emre Olur'un, suç örgütü lideri Peker'in Türkiye'den ayrılışı ve çeşitli yurt dışı ülkelerinde firari olarak bulunduğu süreçlerde bizzat yanında olduğu aktarıldı. Ahmet Emre Olur'un sosyal medyayı aktif şekilde kullandığı, örgüt lideri ile yakın irtibatlı ve iltisaklı olduğu kaydedildi. Şüpheli Ahmet Emre Olur'un "Reis Sedat Peker Suç Örgütü" ile bağlantılı olduğu, örgüte bizzat yardım ettiği, örgütün sosyal medya işlerinde sorumlu olduğu iddianamede anlatıldı. Emre Olur'un Twitter hesabı üzerinden örgüt aleyhine yazılar yazan gazeteci ve kişileri hedef alır nitelikte tweetler yayınladığı, bu şekilde örgütü canlı tutmaya ve örgütün faaliyetlerinin devam ettiğini göstermeye yönelik sosyal medya paylaşımlarında bulunduğu anlatıldı. İddianamede, "Şüphelinin bu kapsamda sosyal medya hesapları üzerinden yaklaşık 400 bin takipçiye ulaştığı, takipçi sayısı ile geniş kitlelere ulaşıp örgüt propagandası yaparak örgüt üyelerini diri tutmaya çalıştığı, ayrıca paylaşımlarında örgütün toplum üzerinde varlığını hissettirmeye yönelik paylaşımlarda da bulunduğu tespit edilmiştir" ifadelerine de yer verildi.



Sedat Peker'in Birleşik Arap Emirlikleri'nde bulunduğu sırada ülke yetkililerinin aldığı karar doğrulduğunda sosyal medya kullanımının kısıtlandığı hatırlatılan iddianamede, Sedat Peker'in sosyal medyayı kendi hesaplarından kullanamadığı, sosyal medyada yayınlanmasını istediği metinleri şüpheli Emre Olur'a WhatsApp'tan gönderdiği ve şüphelinin de bu metinleri kendi sosyal medya hesabından yayınladığı, bu şekilde örgüt liderinin isteği ile örgütün amacı doğrultusunda hareket ettiği vurgulandı.



İddianamede, şüpheli Emre Olur'un açık kaynaklarda ve basında örgüt lideri Peker'in basın danışmanı ve sorumlusu olarak tanındığı anlatıldı. Emre Olur'un, suç örgütüne ilişkin Adadolu Adalet Sarayında görülen davada sanık olan bazı kişilerle yakın ilişki içerisinde olduğunu gösteren HTS kayıtlarının bulunduğu da aktarıldı.



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına başvuran gizli tanığın beyanına yer verilen iddianamede, Emre Olur'un gazeteci Emre Erciş'in 2021 yılında İstanbul Fatih'de silahla yaralanmasına ilişkin eylemde Sedat Peker'in talimatları doğrultusunda organize ettiği ve bu eylemde örgüt kapsamında sorumlu olduğu anlatılırken, Ahmet Emre Olur'un, "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" ve "silahla kasten yaralama" suçlarından 3 yıl 3 aydan 8 yıl 3 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

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