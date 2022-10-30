Seul'de Cadılar Bayramı izdihamı! Çok sayıda ölü ve yaralı var! Türk vatandaşlar o anları anlattı
Seul'de Cadılar Bayramı faciası! Güney Kore'nin başkenti Seul'de düzenlenen Cadılar Bayramı etkinliklerinde meydana gelen izdihamda ilk belirlemelere göre 149 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. Kan donduran olaya tanık olan Türk vatandaşlar o anları anlattı.
30.10.2022 01:35 - Son Güncelleme: 30.10.2022 01:35
Güney Kore'nin başkenti Seul'de düzenlenen Cadılar Bayramı kutlamasında çıkan izdihamda hayatını kaybedenlerin sayısı 149'a yükseldi.
Yetkililer, Seul'ün eğlence merkezlerinden Itaewon bölgesindeki Cadılar Bayramı kutlamasında çıkan izdihamda 149 kişinin yaşamını yitirdiğini bildirdi.
Güney Kore'nin Ulusal İtfaiye Teşkilatı yetkililerinden Choi Cheon-sik, izdihamın, kutlamada arka tarafta olanların dar bir sokakta kalabalığı itmeleri sonucu yaşandığını düşündüklerini belirtti.