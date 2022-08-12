Araç sahipleri dikkat! Zorunlu trafik sigortasında prim artış oranı değişti

Yönetmeliğin geçici 11. maddesinde yapılan değişiklikle, "2022 yılı Şubat ayından itibaren aylık yüzde 1.5 (bir önceki ayın azami prim tutarları üzerinden) olarak" ibaresinden sonra gelmek üzere "2022 yılı Eylül ayından itibaren aylık yüzde 4.75 (bir önceki ayın azami prim tutarları üzerinden) olarak" ibaresi eklendi.