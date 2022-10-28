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    • 28.10.2022 13:29
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    İstanbul Havalimanı yine zirvede! Avrupa'da birinci

    İstanbul Havalimanı, Avrupa Uluslararası Havalimanları Konseyi (ACI Europe) tarafından açıklanan 2022 yılının 3. çeyrek istatistiklerine göre Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu.

    İstanbul Havalimanı yine zirvede! Avrupa’da birinci

    İstanbul Havalimanı, yılın 3. çeyreğinde 19 milyon 957 bin 147 yolcuyla Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu.

    Avrupa Uluslararası Havalimanları Konseyi (ACI Europe), 2022 yılının 3. çeyreğinde en fazla yolcu ağırlayan havalimanlarını açıkladı.

    İstanbul Havalimanı, 19 milyon 957 bin 147 yolcuyla Avrupa havalimanları arasında birinci olurken, Londra, Paris ve Amsterdam havalimanlarını geride bıraktı.

    Antalya Havalimanı ise 14 milyon 593 bin 276 yolcu ağlayarak Avrupa'nın en yoğun 7. havalimanı oldu.

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