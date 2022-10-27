Türkiye'nin küresel aktör olması Yunan basınını kıskandırdı!

Türkiye'nin önemli bir küresel aktör olması, Yunanistan'ı rahatsız etmeye başladı. Yunan gazetesi Ta Nea'da yer alan bir analizde oldukça dikkat çeken ifadeler kullanıldı. Gazetenin "Türkiye Doğu ile Batı arasında nasıl bir denge kurmaya çalışıyor?" başlıklı analizinde 1940'lı yıllardan bu yana izlenen politikanın değiştiği anlatıldı. Geçmiş yıllarda SSCB tehdidi nedeniyle müttefik arayışında olan Türkiye'nin artık kendisini özgür ve bağımsız bir güç olarak yeniden konumlandırdığı hatırlatıldı.
Erdoğan'ın Türkiye'nin politikasını revize ettiğini hatırlatan gazete, "2003'te iktidara geldiğinden bu yana Recep Tayyip Erdoğan, yeni arkadaşlar edinmekte özgür olan bağımsız bir güç olarak Türkiye'yi yavaş yavaş yeniden inşa etti" ifadelerini kullandı. Türkiye'nin izlediği politikanın, Ukrayna'daki savaşla büyük bir sınavdan geçtiğini, Başkan Erdoğan'ın iki ülke arasındaki dengeyi koruduğunu anımsattı. Türkiye'nin bu süreçte Rus şirketlerini, yatırımlarını ve turistlerini ülkeye kabul ettiğini, Başkan Erdoğan ile Putin'in ekonomik iş birliğini genişletme konusunda anlaştıklarına da vurgu yaptı.
ÜÇLÜ MUHTIRA'YI YERİNE GETİRECEĞİZ
Başkan Erdoğan, İsveç'in yeni Başbakanı Kristersson ile görüştü. Erdoğan, terör örgütlerinin İsveç'in NATO üyeliğini ve Türkiye ile ikili ilişkilerini rehin almasını engellemenin ortak menfaat olduğunu vurguladı. Kristersson da, NATO üyeliği için Türkiye, Finlandiya ve İsveç arasındaki Üçlü Muhtıra'yı yerine getireceklerini açıkladı.