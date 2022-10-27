Türkiye'nin küresel aktör olması Yunan basınını kıskandırdı!





Erdoğan'ın Türkiye'nin politikasını revize ettiğini hatırlatan gazete, "2003'te iktidara geldiğinden bu yana Recep Tayyip Erdoğan, yeni arkadaşlar edinmekte özgür olan bağımsız bir güç olarak Türkiye'yi yavaş yavaş yeniden inşa etti" ifadelerini kullandı. Türkiye'nin izlediği politikanın, Ukrayna'daki savaşla büyük bir sınavdan geçtiğini, Başkan Erdoğan'ın iki ülke arasındaki dengeyi koruduğunu anımsattı. Türkiye'nin bu süreçte Rus şirketlerini, yatırımlarını ve turistlerini ülkeye kabul ettiğini, Başkan Erdoğan ile Putin'in ekonomik iş birliğini genişletme konusunda anlaştıklarına da vurgu yaptı.