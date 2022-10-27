Terörist sevici TTB Başkanı Rasime Şebnem Korur Fincancı gözaltına alındı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, terör örgütü PKK/YPG'nin yayın organında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) kimyasal silah kullandığı iftirasını ortaya atan Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Dr. Rasime Şebnem Korur Fincancı hakkında soruşturma başlattı. Fincancı ve kızı Kardelen, dün İstanbul Kadıköy'deki evlerinde gözaltına alındı. Evde yapılan arama, 25'i dolu, biri boş 9 mm'lik Browning tabanca mermisi, 2'si dolu, biri boş 3 kaleşnikof mermisi bulundu. Fincancı, İstanbul'daki işlemlerinin ardından, soruşturmanın yürütüldüğü Ankara'ya götürüldü. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu, TTB'nin kapatılması için de harekete geçti. Savcılık, nöbetçi Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvurdu. Amaçları dışında faaliyet gösteren Türk Tabipleri Birliği'nin merkez ve tabip odalarındaki sorumlu organlarının görevlerine son verilmesi ve yerlerine yenilerinin seçilmesi talebinde bulundu.
PKK DESTEKÇİSİ
Dr. Şebnem Korur Fincancı, PKK'ya destek amacıyla 1128 akademisyen tarafından imzalanan bildiriye de imza atmıştı. Fincancı yargılandığı İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi'nde "Terör örgütü propagandası" yapmak suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası almıştı.