Terörist sevici TTB Başkanı Rasime Şebnem Korur Fincancı gözaltına alındı





PKK DESTEKÇİSİ

Dr. Şebnem Korur Fincancı, PKK'ya destek amacıyla 1128 akademisyen tarafından imzalanan bildiriye de imza atmıştı. Fincancı yargılandığı İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi'nde "Terör örgütü propagandası" yapmak suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası almıştı.



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