CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na pankart şoku: "Bay Kemal 23 milyon nerede?"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yalova'da 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda pankartla protesto edildi.
BAY KEMAL 23 MİLYON NEREDE?
Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşma yaptığı alanda bulunan binaya, "Bay Kemal Yalova Belediyesi'nden çalınan 23 milyon nerede?" yazılı pankartın asılması dikkat çekti.
BAŞKAN SALMAN VE GÜLEÇ GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILMIŞTI
Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman ve belediye başkan yardımcısı Halit Güleç "İhaleye fesat karıştırmak ve zimmet" suçlarını işlediği için görevden uzaklaştırılmıştı.