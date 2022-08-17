CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na pankart şoku: "Bay Kemal 23 milyon nerede?"

BAŞKAN SALMAN VE GÜLEÇ GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILMIŞTI

Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman ve belediye başkan yardımcısı Halit Güleç "İhaleye fesat karıştırmak ve zimmet" suçlarını işlediği için görevden uzaklaştırılmıştı.