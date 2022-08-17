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    • Güncel
    • 17.08.2022 19:42
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    • 17.08.2022 19:51
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    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na pankart şoku: "Bay Kemal 23 milyon nerede?"

    Son dakika haberi! CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun konuşma yaptığı alanda bulunan binaya, “Bay Kemal Yalova Belediyesi’nden çalınan 23 milyon nerede?” yazılı pankart asıldı.

    Bay Kemal 23 milyon nerede?

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yalova'da 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda pankartla protesto edildi.

    BAY KEMAL 23 MİLYON NEREDE?


    Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşma yaptığı alanda bulunan binaya, "Bay Kemal Yalova Belediyesi'nden çalınan 23 milyon nerede?" yazılı pankartın asılması dikkat çekti.

    BAŞKAN SALMAN VE GÜLEÇ GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILMIŞTI
    Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman ve belediye başkan yardımcısı Halit Güleç "İhaleye fesat karıştırmak ve zimmet" suçlarını işlediği için görevden uzaklaştırılmıştı.

        Yalova Belediyesi'nde "ihaleye fesat karıştırmak ve zimmet" suçlarından hakkında soruşturma başlatılan Vefa Salman sanık olmuştu. Sabah'ta yer alan habere göre, Yalova 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede, Vefa Salman'ın "zimmet" suçunu işlediği ifade edildi.

        İddianamede; Vefa Salman'ın; Türk Ceza Kanunu'nun 251/1 maddesi delaletiyle 247/1-2, 43/1, 53 maddelerinden yargılanacağı ifade edildi.

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        Haberler Güncel CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na pankart şoku: "Bay Kemal 23 milyon nerede?"
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