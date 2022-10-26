Bakan Nureddin Nebati'den, Riyad'daki konferansta Türkiye'yi hedef alan Yunan Bakana tepki

Hazine Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da gerçekleştirilen, 6 biden fazla delegenin de yer aldığı 6'ncı Gelecek Yatırım Girişimi Konferansı'na katılım sağladı. 'İnsanlığa Yatırım' temasıyla düzenlenen konferansta Yunanistan Kalkınma ve Yatırım Bakanı Adonis Georgiadis'de yer aldı. Konuşması sırasında konun dışına çıkarak Türkiye'yi ve Başkan Erdoğan'ı hedef alan hadsiz söylemlere imzan atan Yunan Bakan'a, Hazine Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den çok sert tepki geldi.