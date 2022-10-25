Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 25.10.2022 11:52
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 25.10.2022 12:18
    ABONE OL

    SON DAKİKA: İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den cumhurbaşkanı adayı tarifi! Kemal Kılıçdaroğlu'na dair hiçbir şey yok

    Son dakika haberleri... CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığı için ABD'ye düzenlediği icazet turu fiyaskoyla sonuçlandıktan sonra İYİ Parti heyeti ABD'ye gitti. Kılıçdaroğlu ise geçtiğimiz günlerde Sivas'ta yerel bir televizyonda yaptığı açıklamada "Bir bakalım, bir de şu Kılıçdaroğlu'nu deneyelim, o nasıl bir adam görelim bir denmesi lazım. Görülmesi lazım" sözleriyle cumhurbaşkanlığı adaylığına ne kadar istekli olduğunu gözler önüne serdi. Ancak yine Meral Akşener duvarına çarptı. İYİ Parti Genel Başkanı Akşener "Psikolojik üstünlüğü kayıp mı ettiniz?" sorusuna "Doğrudur. Algılar olgular bunu sağlar. Bir şımarıklık çöktü ama siyasilere değil. Genellikle CHP'yi destekleyen ve onu tanzim etmeye çalışan insanlarda" diyerek cevap verdi. "Kapsayıcı olacak, kutuplaştırmayacak, ciddi bir devlet deneyimi olacak, çılgın olmayacak, gece rüya görüp ertesi gün onları hayata geçirmeye çalışmayacak. Ve de kazanacak." diyerek de Kılıçdaroğlu'nun önüne bir kez daha set çekti.

    Akşener aday tarifiyle bir kez daha Kılıçdaroğlu’nu blokladı

    Millet İttifakı'nda cumhurbaşkanlığı adaylığı yarışı adeta tenis maçı gibi. Top bir orada bir burada. Bir yandan Kılıçdaroğlu "tam aday" derken diğer yandan Meral Akşener'in hamlesi okları tam tersine çeviriyor.

    KILIÇDAROĞLU'NUN ADAYLIK ÇIKIŞINA RESTİ ÇEKTİ
    İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, sabah saatlerinde Halk TV'de İsmail Küçükkaya'nın konuğu oldu. Akşener, sözleriyle Kılıçdaroğlu'nun geçtiğimiz gün söylediklerine karşı çıktığını belirtti.

    "OLMAZSA OLMAZ ÖZELLİK KAZANACAK"
    Altılı masanın cumhurbaşkanı adayını tarif ederken "kazanma" vurgusu yapan Akşener "Kapsayıcı olacak, kutuplaştırmayacak, ciddi bir devlet deneyimi olacak, çılgın olmayacak, gece rüya görüp ertesi gün onları hayata geçirmeye çalışmayacak. Bu ülkeyi tekrar demokrasiye, hukukun üstünlüğüne, yandaş kayırmanın dışına çıkmaya, şeffaflığın önemine inanmış bir arkadaşımız olacak. Ve de kazanacak. Benim Cumhurbaşkanı adayımızda olmazsa olmaz dediğim özellik "kazanması" Bu vasıflara uyan pek çok insan var. Ama "kazanmak" önemli. Henüz masada o noktaya gelmedik." sözleriyle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına set çektiğini üstü kapalı bir şekilde ima etti.

    MERAL AKŞENER, CHP'LİLERİ SUÇLADI
    Akşener, İsmail Küçükkaya'nın "Psikolojik üstünlüğü kayıp mı ettiniz?" sorusuna "Doğrudur. Algılar olgular bunu sağlar. Bir şımarıklık çöktü ama siyasilere değil. Genellikle CHP'yi destekleyen ve onu tanzim etmeye çalışan insanlarda... Sağcılar diye bir kavram çıktı. İpin ucu kaçtı. Gazetecilik yapan insanlar olmayan şeyleri söylediğinde incinir insanlar. Masaya davet ettiniz geldik. Sağcı istemiyorsanız etmeyin kardeşim. Problem yok biz bunları anlıyoruz ama sonuçları itibariyle bu zararı herkes görür. Kazanılamadığı taktirde bu zararı herkes görür." sözleriyle de sadece Kılıçdaroğlu'na değil CHP'lilere de sert çıktı.

    KEMAL KILIÇDAROĞLU "BENİ DENEYİN" DEMİŞTİ
    Akşener, bu sözleri elbette durduk yere söylemedi. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz günlerde Sivas'a gittiğide yerel bir televizyon kanalında "Bir bakalım, bir de şu Kılıçdaroğlu'nu deneyelim, o nasıl bir adam görelim bir denmesi lazım. Görülmesi lazım" sözleriyle cumhurbaşkanlığı adaylığını neredeyse açıklamıştı.
        Bakan Dönmez: Çalışmalarda sona gelindi
        Haberler Güncel SON DAKİKA: İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den cumhurbaşkanı adayı tarifi! Kemal Kılıçdaroğlu'na dair hiçbir şey yok
            SON DAKİKA