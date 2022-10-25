SON DAKİKA: İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den cumhurbaşkanı adayı tarifi! Kemal Kılıçdaroğlu'na dair hiçbir şey yok

Millet İttifakı'nda cumhurbaşkanlığı adaylığı yarışı adeta tenis maçı gibi. Top bir orada bir burada. Bir yandan Kılıçdaroğlu "tam aday" derken diğer yandan Meral Akşener'in hamlesi okları tam tersine çeviriyor.
KILIÇDAROĞLU'NUN ADAYLIK ÇIKIŞINA RESTİ ÇEKTİ
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, sabah saatlerinde Halk TV'de İsmail Küçükkaya'nın konuğu oldu. Akşener, sözleriyle Kılıçdaroğlu'nun geçtiğimiz gün söylediklerine karşı çıktığını belirtti.
"OLMAZSA OLMAZ ÖZELLİK KAZANACAK"
Altılı masanın cumhurbaşkanı adayını tarif ederken "kazanma" vurgusu yapan Akşener "Kapsayıcı olacak, kutuplaştırmayacak, ciddi bir devlet deneyimi olacak, çılgın olmayacak, gece rüya görüp ertesi gün onları hayata geçirmeye çalışmayacak. Bu ülkeyi tekrar demokrasiye, hukukun üstünlüğüne, yandaş kayırmanın dışına çıkmaya, şeffaflığın önemine inanmış bir arkadaşımız olacak. Ve de kazanacak. Benim Cumhurbaşkanı adayımızda olmazsa olmaz dediğim özellik "kazanması" Bu vasıflara uyan pek çok insan var. Ama "kazanmak" önemli. Henüz masada o noktaya gelmedik." sözleriyle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına set çektiğini üstü kapalı bir şekilde ima etti.
MERAL AKŞENER, CHP'LİLERİ SUÇLADI
Akşener, İsmail Küçükkaya'nın "Psikolojik üstünlüğü kayıp mı ettiniz?" sorusuna "Doğrudur. Algılar olgular bunu sağlar. Bir şımarıklık çöktü ama siyasilere değil. Genellikle CHP'yi destekleyen ve onu tanzim etmeye çalışan insanlarda... Sağcılar diye bir kavram çıktı. İpin ucu kaçtı. Gazetecilik yapan insanlar olmayan şeyleri söylediğinde incinir insanlar. Masaya davet ettiniz geldik. Sağcı istemiyorsanız etmeyin kardeşim. Problem yok biz bunları anlıyoruz ama sonuçları itibariyle bu zararı herkes görür. Kazanılamadığı taktirde bu zararı herkes görür." sözleriyle de sadece Kılıçdaroğlu'na değil CHP'lilere de sert çıktı.
KEMAL KILIÇDAROĞLU "BENİ DENEYİN" DEMİŞTİ
Akşener, bu sözleri elbette durduk yere söylemedi. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz günlerde Sivas'a gittiğide yerel bir televizyon kanalında "Bir bakalım, bir de şu Kılıçdaroğlu'nu deneyelim, o nasıl bir adam görelim bir denmesi lazım. Görülmesi lazım" sözleriyle cumhurbaşkanlığı adaylığını neredeyse açıklamıştı.