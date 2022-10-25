SON DAKİKA: İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den cumhurbaşkanı adayı tarifi! Kemal Kılıçdaroğlu'na dair hiçbir şey yok

Millet İttifakı'nda cumhurbaşkanlığı adaylığı yarışı adeta tenis maçı gibi. Top bir orada bir burada. Bir yandan Kılıçdaroğlu "tam aday" derken diğer yandan Meral Akşener'in hamlesi okları tam tersine çeviriyor.

KILIÇDAROĞLU'NUN ADAYLIK ÇIKIŞINA RESTİ ÇEKTİ

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, sabah saatlerinde Halk TV'de İsmail Küçükkaya'nın konuğu oldu. Akşener, sözleriyle Kılıçdaroğlu'nun geçtiğimiz gün söylediklerine karşı çıktığını belirtti.

"OLMAZSA OLMAZ ÖZELLİK KAZANACAK"

Altılı masanın cumhurbaşkanı adayını tarif ederken "kazanma" vurgusu yapan Akşener "Kapsayıcı olacak, kutuplaştırmayacak, ciddi bir devlet deneyimi olacak, çılgın olmayacak, gece rüya görüp ertesi gün onları hayata geçirmeye çalışmayacak. Bu ülkeyi tekrar demokrasiye, hukukun üstünlüğüne, yandaş kayırmanın dışına çıkmaya, şeffaflığın önemine inanmış bir arkadaşımız olacak. Ve de kazanacak. Benim Cumhurbaşkanı adayımızda olmazsa olmaz dediğim özellik "kazanması" Bu vasıflara uyan pek çok insan var. Ama "kazanmak" önemli. Henüz masada o noktaya gelmedik." sözleriyle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına set çektiğini üstü kapalı bir şekilde ima etti.