CHP Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'ya yapılan saldırıya arka çıktı! CHP'li Seyit Torun'dan skandal ifadeler

Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, İBB'nin Tuzla İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi'nin 3. Kademe açılış töreninde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etmesinin ardından alandaki CHP'liler tarafından protestoya maruz kaldı.
SÖZLERİ HAZMEDEMEYEN CHP'LİLERDEN ALÇAK SALDIRI
Yazıcı, 'Bu tepkinizi kınıyorum' diyerek alandan ayrılırken CHP'liler tarafından saldırıya uğradı.
Gelişmelere ilişkin A Haber'e açıklamalarda bulunan Yazıcı, "Hiçbir nezaketsizlik yapmadım. İBB Başkanı provokasyon için açılışa gittiğimi söyledi. Provokasyon için oraya gittiğimi söylemek azmettirmektir." dedi.
BAKAN KURUM'DAN SALDIRIYA KINAMA
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, Yazıcı'ya yönelik saldırıyı kınadı.
Bakan paylaşımında, "Her fırsatta özgürlükten, fikir hürriyetinden, demokrasiden dem vuranlar; doğrulardan rahatsız oldukları, fikirlerin ifadesine tahammül edemedikleri için Tuzla Belediye Başkanımıza saldırıyor! Şadi Yazıcı'ya yapılan saldırıyı şiddetle kınıyorum! Başkanımıza geçmiş olsun." ifadelerini kullandı. Bu sözler, CHP'yi rahatsız etti.