CHP Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'ya yapılan saldırıya arka çıktı! CHP'li Seyit Torun'dan skandal ifadeler

Yaşananları meşrulaştıran Torun, "Ne oldu Sn. Bakan ? Açılış törenini sabote etme girişiminiz başarılı olamayınca rahatsız mı oldunuz? İBB'nin Tuzla'ya yaptığı yatırıma bir teşekkür etmeyip, orayı provoke etmeye gelenlerin nezaketsizliğine sahip çıkmak ancak size yakışır. Bir kere de doğrunun yanında durun!" ifadelerini kullandı.