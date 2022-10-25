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    • 25.10.2022 20:25
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    • 25.10.2022 20:44
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    CHP Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'ya yapılan saldırıya arka çıktı! CHP'li Seyit Torun'dan skandal ifadeler

    Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'nın İBB'nin açılış töreninde Başkan Erdoğan'a teşekkür etmesi nedeniyle CHP'liler tarafından saldırıya uğramasının yankıları sürüyor. Açılış töreninde bulunan CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, yaşanan skandala arka çıkarak "Bir kere de doğrunun yanında durun!" dedi.

    CHP Şadi Yazıcı’ya yapılan saldırıya arka çıktı

    Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, İBB'nin Tuzla İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi'nin 3. Kademe açılış töreninde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etmesinin ardından alandaki CHP'liler tarafından protestoya maruz kaldı.

    SÖZLERİ HAZMEDEMEYEN CHP'LİLERDEN ALÇAK SALDIRI
    Yazıcı, 'Bu tepkinizi kınıyorum' diyerek alandan ayrılırken CHP'liler tarafından saldırıya uğradı.

    Şadi Yazıcı'ya İBB'nin töreninde büyük saygısızlık!

    Gelişmelere ilişkin A Haber'e açıklamalarda bulunan Yazıcı, "Hiçbir nezaketsizlik yapmadım. İBB Başkanı provokasyon için açılışa gittiğimi söyledi. Provokasyon için oraya gittiğimi söylemek azmettirmektir." dedi.

    BAKAN KURUM'DAN SALDIRIYA KINAMA
    Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, Yazıcı'ya yönelik saldırıyı kınadı.

    Bakan paylaşımında, "Her fırsatta özgürlükten, fikir hürriyetinden, demokrasiden dem vuranlar; doğrulardan rahatsız oldukları, fikirlerin ifadesine tahammül edemedikleri için Tuzla Belediye Başkanımıza saldırıyor! Şadi Yazıcı'ya yapılan saldırıyı şiddetle kınıyorum! Başkanımıza geçmiş olsun." ifadelerini kullandı. Bu sözler, CHP'yi rahatsız etti.

        CHP, BELEDİYE BAŞKANINA SALDIRIYA ARKA ÇIKTI
        Açılış töreninde yer alan CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, skandala arka çıkarak, "Bir kere de doğrunun yanında durun!" dedi.

        Yaşananları meşrulaştıran Torun, "Ne oldu Sn. Bakan ? Açılış törenini sabote etme girişiminiz başarılı olamayınca rahatsız mı oldunuz? İBB'nin Tuzla'ya yaptığı yatırıma bir teşekkür etmeyip, orayı provoke etmeye gelenlerin nezaketsizliğine sahip çıkmak ancak size yakışır. Bir kere de doğrunun yanında durun!" ifadelerini kullandı.
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