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    İsmail Cerrahoğlu kimdir, kaç yaşındaydı? Prof. Dr. İsmail Cerrahoğlu neden vefat etti, hastalığı neydi?

    İsmail Cerrahoğlu hakkında araştırmalar hız kazandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün vefat eden ilim insanı Prof. Dr. İsmail Cerrahoğlu için taziye mesajı yayımladı. Peki, İsmail Cerrahoğlu kimdir, kaç yaşındaydı? Prof. Dr. İsmail Cerrahoğlu neden vefat etti, hastalığı neydi? İşte detaylar!

    takvim.com.tr
    İsmail Cerrahoğlu kimdir, kaç yaşındaydı? Prof. Dr. İsmail Cerrahoğlu neden vefat etti, hastalığı neydi?

    Tefsir alanında yaptığı çalışmalarla ilim dünyasına önemli katkılar sunan Akademisyen Prof. Dr. İsmail Cerrahoğlu, vefat etti. Peki, İsmail Cerrahoğlu kimdir, kaç yaşındaydı? Prof. Dr. İsmail Cerrahoğlu neden vefat etti, hastalığı neydi? İşte detaylar...

    Yaşadığı rahatsızlık nedeniyle Hendek Devlet Hastanesine kaldırılan Prof. Dr. Cerrahoğlu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak Hakk'a yürüdü.

    BAŞKAN ERDOĞAN'DAN TAZİYE

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün vefat eden ilim insanı Prof. Dr. İsmail Cerrahoğlu için taziye mesajı yayımladı.

    Başkan Erdoğan'ın Cerrahoğlu için yaptığı paylaşım şöyle:

    "Hayatını İslam'a vakfetmiş çok değerli ilim insanı Prof. Dr. İsmail Cerrahoğlu'nun vefatından derin üzüntü duydum. Sayın Cerrahoğlu'na Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine, talebelerine ve milletimize başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun."

        PROF. DR. İSMAİL CERRAHOĞLU KİMDİR?

        1929 senesinde Kocaeli Hendek'te doğan İsmail Cerrahoğlu Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden mezun oldu.

        Aynı fakültede doktorasını verdi. Akademik hayatında 1968'de doçentliğe, 1975 yılında ise profesötlüğe yükseldi.

        Kayseri Yüksek İslam Enstitü'sünde dersler veren Cerrahoğlu, 1976 – 78 yılları arasında Erzurum İslami İlimler Fakültesi'nde dekanlık yaptı. Daha sonra Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde Tefsir Anabilim Dalı Başkanlığı görevini üstlendi.

        Cerrahoğlu, İlahiyat Fakültesi Dergisi ile Diyanet'in gazete ve dergilerine makaleler yazdı. İsmail Cerrahoğlu'nun en bilinen eseri Diyanet Vakfı Yayınları'ndan çıkan Tefsir Usülü adlı kitabıdır.
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