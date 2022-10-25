Tefsir alanında yaptığı çalışmalarla ilim dünyasına önemli katkılar sunan Akademisyen Prof. Dr. İsmail Cerrahoğlu, vefat etti. Peki, İsmail Cerrahoğlu kimdir, kaç yaşındaydı? Prof. Dr. İsmail Cerrahoğlu neden vefat etti, hastalığı neydi? İşte detaylar...
Yaşadığı rahatsızlık nedeniyle Hendek Devlet Hastanesine kaldırılan Prof. Dr. Cerrahoğlu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak Hakk'a yürüdü.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN TAZİYE
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün vefat eden ilim insanı Prof. Dr. İsmail Cerrahoğlu için taziye mesajı yayımladı.
Başkan Erdoğan'ın Cerrahoğlu için yaptığı paylaşım şöyle:
"Hayatını İslam'a vakfetmiş çok değerli ilim insanı Prof. Dr. İsmail Cerrahoğlu'nun vefatından derin üzüntü duydum. Sayın Cerrahoğlu'na Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine, talebelerine ve milletimize başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun."