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    • 25.10.2022 20:37
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    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Prof. Dr. İsmail Cerrahoğlu için taziye mesajı

    İlim insanı Prof. Dr. İsmail Cerrahoğlu, Hakk'a yürüdü. Başkan Erdoğan, Cerrahoğlu için yayımladığı taziye mesajında "Sayın Cerrahoğlu’na Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine, talebelerine ve milletimize başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı.

    Başkan Erdoğan’dan İsmail Cerrahoğlu için taziye

    Tefsir alanında yaptığı çalışmalarla ilim dünyasına önemli katkılar sunan Prof. Dr. İsmail Cerrahoğlu, Sakarya Hendek'teki evinde rahatsızlandı.

    Hendek Devlet Hastanesine kaldırılan Prof. Dr. Cerrahoğlu, yapılan tüm müdahalelere rağmen vefat etti.

    Prof. Dr. Cerrahoğlu'nun cenazesi, 26 Ekim 2022 Çarşamba günü (yarın) Hendek Merkez Yeni Camii'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Hendek Aile Kabristanlığında toprağa verilecek.



    BAŞKAN ERDOĞAN'DAN TAZİYE MESAJI
    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün vefat eden ilim insanı Prof. Dr. İsmail Cerrahoğlu için taziye mesajı yayımladı.

    Erdoğan paylaşımında, "Sayın Cerrahoğlu'na Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine, talebelerine ve milletimize başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı.

    Başkan Erdoğan'ın Cerrahoğlu için yaptığı paylaşım şöyle:

    "Hayatını İslam'a vakfetmiş çok değerli ilim insanı Prof. Dr. İsmail Cerrahoğlu'nun vefatından derin üzüntü duydum. Sayın Cerrahoğlu'na Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine, talebelerine ve milletimize başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun."

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