Binali Yıldırım'ın sağlık durumuna ilişkin Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan yeni açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Azerbaycan'da geçirdiği trafik kazası sonrasında tedavisi Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesinde devam eden AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi.
Koca, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Azerbaycan'da geçirdiği trafik kazası sonrasında tedavisi Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesinde devam eden Sayın Binali Yıldırım'ın sağlık durumu iyi. Kırık sebebiyle bugün yapılan operasyon başarıyla tamamlandı. Kendilerine tekrar geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum." ifadesini kullandı.
NELER YAŞANDI?
AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ve AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım'ın içerisinde bulunduğu araç Azerbaycan'da kaza geçirmişti. Bir süre Azerbaycan'da tedavi gören Yıldırım ve Ayrım, Ambulans uçakla İstanbul'a getirilmişti.