Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 25.10.2022 21:31
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 25.10.2022 21:37
    ABONE OL

    Binali Yıldırım'ın sağlık durumuna ilişkin Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan yeni açıklama

    Son dakika haberine göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Azerbaycan'da trafik kazası geçiren Binali Yıldırım'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı. Bakan koca, "Kırık sebebiyle bugün yapılan operasyon başarıyla tamamlandı. Kendilerine tekrar geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum." ifadesini kullandı.

    Yıldırım’ın sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Azerbaycan'da geçirdiği trafik kazası sonrasında tedavisi Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesinde devam eden AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi.

    Koca, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Azerbaycan'da geçirdiği trafik kazası sonrasında tedavisi Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesinde devam eden Sayın Binali Yıldırım'ın sağlık durumu iyi. Kırık sebebiyle bugün yapılan operasyon başarıyla tamamlandı. Kendilerine tekrar geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum." ifadesini kullandı.

    NELER YAŞANDI?
    AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ve AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım'ın içerisinde bulunduğu araç Azerbaycan'da kaza geçirmişti. Bir süre Azerbaycan'da tedavi gören Yıldırım ve Ayrım, Ambulans uçakla İstanbul'a getirilmişti.

        Dün AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Yıldırım ve Ayrım ile koruma görevlisi Oğuzhan Demirci'yi tedavi gördükleri Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde ziyaret etti.

        Yıldırım ve beraberindekilerin sağlık durumuna ilişkin bilgi alarak, "geçmiş olsun" dileğinde bulunan Çelik, ziyaretin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

        "GÖRDÜĞÜM KADARIYLA DAHA İYİ DURUMDALAR"
        Çelik, Yıldırım, Ayrım ile Demirci'nin durumlarının şimdi çok daha iyi olduğunu söyledi.

        "ARABA TAKLA ATTI DAHA SONRA KAYALARA ÇARPTI"
        Azerbaycan'da ilk müdahalelerinin yapıldığını, burada da doktorların titiz bir şekilde ilgilendiğini dile getiren Çelik, "Şu anda gördüğüm kadarıyla daha iyi durumdalar. İnşallah bir müddet daha burada tedavileri sürecek. Atlattığımız kazaya göre, Allah'a şükür ki herkesin durumu çok iyi. Çünkü o ciddi bir kazaydı. Arabalar takla attı, daha sonra kayalara çarptı. Ciddi bir kazaydı. Öyle bir kazadan sonra bu halde bulunduğumuz için çok şükrediyoruz." diye konuştu.

        Binali Yıldırım'ın şu anda hafif yürüyüş yapabildiğini anlatan Çelik, yakın bir zaman içerisinde daha iyi bir duruma geleceklerini belirterek, acil şifalar diledi.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Yıldırım’ın sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama
        Haberler Güncel Binali Yıldırım'ın sağlık durumuna ilişkin Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan yeni açıklama
            SON DAKİKA