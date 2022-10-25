Binali Yıldırım'ın sağlık durumuna ilişkin Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan yeni açıklama

"ARABA TAKLA ATTI DAHA SONRA KAYALARA ÇARPTI"

Azerbaycan'da ilk müdahalelerinin yapıldığını, burada da doktorların titiz bir şekilde ilgilendiğini dile getiren Çelik, "Şu anda gördüğüm kadarıyla daha iyi durumdalar. İnşallah bir müddet daha burada tedavileri sürecek. Atlattığımız kazaya göre, Allah'a şükür ki herkesin durumu çok iyi. Çünkü o ciddi bir kazaydı. Arabalar takla attı, daha sonra kayalara çarptı. Ciddi bir kazaydı. Öyle bir kazadan sonra bu halde bulunduğumuz için çok şükrediyoruz." diye konuştu.

Binali Yıldırım'ın şu anda hafif yürüyüş yapabildiğini anlatan Çelik, yakın bir zaman içerisinde daha iyi bir duruma geleceklerini belirterek, acil şifalar diledi.