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    • 25.10.2022 21:32
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    AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten flaş açıklama: En büyük kazanımlarımız...

    Son dakika haberine göre AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulundu. Çelik, "Cumhuriyetimiz ve demokrasimiz milletimizin büyük tarihi içindeki en büyük kazanımlarımızdandır." ifadelerini kullandı.

    AK Parti’den flaş açıklama: En büyük kazanımlarımız...

    AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulundu. Çelik, "Cumhuriyetimiz ve demokrasimiz milletimizin büyük tarihi içindeki en büyük kazanımlarımızdandır." ifadelerini kullandı.

    İşte Ömer Çelik'in açıklamalarından öne çıkanlar
    Cumhuriyetimiz ve demokrasimiz milletimizin büyük tarihi içindeki en büyük kazanımlarımızdandır. Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır. Cumhurbaşkanımızın sık sık vurguladığı gibi, Cumhuriyetimizin kazanımlarını korumak ve daha ileri ufuklara taşımak için çalışmaya devam edeceğiz.

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