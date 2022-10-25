Başkan Erdoğan meslek örgütlerine yönelik yeni mevzuatın talimatını verdi

Başkan Erdoğan, Kabine toplantısının ardından önemli açıklamalar yaptı. Erdoğan, "Tabipler Birliği Başkanı ile ilgili yargı harekete geçmiştir. Bu ismin gerekirse yasal düzenlemeyle değiştirilmesini sağlayacağız. Terör örgütünün diliyle konuşarak ülkesine ve ordusuna alçakça bühtan eden böyle bir şahsın adı Türk ile başlayan bir kurumun başında olmasının milletimizin her bir ferdini rahatsız ettiğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.