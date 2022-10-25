Başkan Erdoğan meslek örgütlerine yönelik yeni mevzuatın talimatını verdi

Başkan Erdoğan, Kabine toplantısının ardından önemli açıklamalar yaptı. Erdoğan, "Tabipler Birliği Başkanı ile ilgili yargı harekete geçmiştir. Bu ismin gerekirse yasal düzenlemeyle değiştirilmesini sağlayacağız. Terör örgütünün diliyle konuşarak ülkesine ve ordusuna alçakça bühtan eden böyle bir şahsın adı Türk ile başlayan bir kurumun başında olmasının milletimizin her bir ferdini rahatsız ettiğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.
Erdoğan, Türkiye'deki 330 Aile Destek Merkezi sayısının 656'ya, 47 Sosyal Dayanışma Merkezi sayısının 116'ya çıkartacaklarını bildirdi. Erdoğan şöyle devam etti: Anadolu Toprakları üzerinde, son bin yılda kurduğumuz üçüncü devletimiz olan Cumhuriyetimizi siyasi, ekonomik, sosyal, diplomatik alanlarda milletçe hayalini kurduğumuz seviyeye çıkaracak atılımın adını Türkiye Yüzyılı koyduk. Ülkemizin ve medeniyetimizin kazanımları üzerinde yükselteceğimiz bu vizyon yeni nesillere bırakacağımız en büyük mirasımız olacaktır. 2053 ve 2071 vizyonlarını Türkiye Yüzyılı inşasında yolundaki basamaklar olarak görüyoruz. Bu atılımı dünyanın dönüşüm yaşadığı bir dönede hayata geçiriyoruz.
YUSUF İSLAM'IN KONSERİNİ İZLEDİ
Başkan Erdoğan, İngiliz müzisyen Yusuf İslam'ın Beştepe'deki konserini izledi. Ünlü sanatçı, Erdoğan'a gitarını hediye etti.