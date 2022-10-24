Vav TV İzle
Haberler Güncel SON DAKİKA: Başkan Recep Tayyip Erdoğan Yusuf İslam'ın (Cat Stevens) Beştepe'deki konserini izledi! Yusuf İslam Erdoğan'a gitarını hediye etti

SON DAKİKA: Başkan Recep Tayyip Erdoğan Yusuf İslam'ın (Cat Stevens) Beştepe'deki konserini izledi! Yusuf İslam Erdoğan'a gitarını hediye etti

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İngiliz müzisyen Yusuf İslam'ın Beştepe'deki konserini izledi. Yusuf İslam, Başkan Erdoğan'a gitar hediye etti. Türkiye'de ilk kez konserler veren Yusuf İslam, Türkiye konserlerinin gelirini Yusuf İslam Vakfı girişimi "Barış Treni"ne (Peace Train) bağışladığını belirtti. İslam, Hazreti Muhammed'in "Aç olanları doyurun" hadisine uyarak ihtiyaç sahiplerine ulaşmaya çalıştığı projeyi daha fazla konser vererek genişletmek istediğini söyledi..

24.10.2022 22:39 - Son Güncelleme: 24.10.2022 22:56
SON DAKİKA: Başkan Recep Tayyip Erdoğan Yusuf İslam’ın Cat Stevens Beştepe’deki konserini izledi! Yusuf İslam Erdoğan’a gitarını hediye etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 1977 yılında Müslüman olan ve bundan iki sene sonra ismini Yusuf İslam olarak değiştiren İngiliz müzisyenin konserine katıldı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
SON DAKİKA: Başkan Recep Tayyip Erdoğan Yusuf İslam’ın Cat Stevens Beştepe’deki konserini izledi! Yusuf İslam Erdoğan’a gitarını hediye etti

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen festival çerçevesinde Cumhurbaşkanlığı Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen konserde Başkan Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, Yusuf İslam'ın eşi Fauzia Mubarak Ali ve oğlu Muhammed İslam da eşlik etti.

SON DAKİKA: Başkan Recep Tayyip Erdoğan Yusuf İslam’ın Cat Stevens Beştepe’deki konserini izledi! Yusuf İslam Erdoğan’a gitarını hediye etti

İngiliz müzisyen, şarkı aralarında davetlilerle sohbet etmeyi de ihmal etmedi. Konserde birçok unutulmaz eserini seslendiren İngiliz müzisyen Yusuf İslam, bir saatten fazla sahnede kaldı.

SON DAKİKA: Başkan Recep Tayyip Erdoğan Yusuf İslam’ın Cat Stevens Beştepe’deki konserini izledi! Yusuf İslam Erdoğan’a gitarını hediye etti

YUSUF İSLAM GİTARINI HEDİYE ETTİ
Başkan Erdoğan günün anısına Yusuf İslam'a vazo hediye ederken, eşi Emine Erdoğan ise kendisine çiçek takdiminde bulundu.

SON DAKİKA: Başkan Recep Tayyip Erdoğan Yusuf İslam’ın Cat Stevens Beştepe’deki konserini izledi! Yusuf İslam Erdoğan’a gitarını hediye etti

Yusuf İslam ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bugün çaldığı gitarı hediye etti.

SON DAKİKA