SON DAKİKA: Başkan Recep Tayyip Erdoğan Yusuf İslam'ın (Cat Stevens) Beştepe'deki konserini izledi! Yusuf İslam Erdoğan'a gitarını hediye etti
Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İngiliz müzisyen Yusuf İslam'ın Beştepe'deki konserini izledi. Yusuf İslam, Başkan Erdoğan'a gitar hediye etti. Türkiye'de ilk kez konserler veren Yusuf İslam, Türkiye konserlerinin gelirini Yusuf İslam Vakfı girişimi "Barış Treni"ne (Peace Train) bağışladığını belirtti. İslam, Hazreti Muhammed'in "Aç olanları doyurun" hadisine uyarak ihtiyaç sahiplerine ulaşmaya çalıştığı projeyi daha fazla konser vererek genişletmek istediğini söyledi..
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 1977 yılında Müslüman olan ve bundan iki sene sonra ismini Yusuf İslam olarak değiştiren İngiliz müzisyenin konserine katıldı.
Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen festival çerçevesinde Cumhurbaşkanlığı Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen konserde Başkan Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, Yusuf İslam'ın eşi Fauzia Mubarak Ali ve oğlu Muhammed İslam da eşlik etti.
İngiliz müzisyen, şarkı aralarında davetlilerle sohbet etmeyi de ihmal etmedi. Konserde birçok unutulmaz eserini seslendiren İngiliz müzisyen Yusuf İslam, bir saatten fazla sahnede kaldı.
YUSUF İSLAM GİTARINI HEDİYE ETTİ
Başkan Erdoğan günün anısına Yusuf İslam'a vazo hediye ederken, eşi Emine Erdoğan ise kendisine çiçek takdiminde bulundu.