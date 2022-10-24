SON DAKİKA: Başkan Recep Tayyip Erdoğan Yusuf İslam'ın (Cat Stevens) Beştepe'deki konserini izledi! Yusuf İslam Erdoğan'a gitarını hediye etti

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen festival çerçevesinde Cumhurbaşkanlığı Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen konserde Başkan Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, Yusuf İslam'ın eşi Fauzia Mubarak Ali ve oğlu Muhammed İslam da eşlik etti.