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    • 25.10.2022 17:54
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    Başkan Erdoğan'dan Külliye'de önemli kabuller

    Son dakika haberi | Başkan Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Uganda büyükelçisi Nusura Tiperu'yu kabul etti. Tiperu Erdoğan'a güven mektubu sundu. Tiperu'nun ardından Hollanda Büyükelçisi Joep Wijnands da Başkan Erdoğan'a güven mektubu sundu. Kongo Cumhuriyeti Büyükelçisi Jean-Jaures Ondele de Başkan Erdoğan'a güven mektubu sunacak.

    Başkan Erdoğan’dan Külliye’de önemli kabuller

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Uganda'nın Ankara Büyükelçisi Nusura Tiperu'yu kabul etti.

    Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Büyükelçi Tiperu, Erdoğan'a güven mektubunu sundu.

    Büyükelçi Tiperu'nun, çocukları ve bazı büyükelçilik mensuplarını Başkan Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.

    HOLLANDA BÜYÜKELÇİSİNDEN GÜVEN MEKTUBU
    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi Joep Wijnands'ı kabul etti.

    Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Büyükelçi Wijnands, Erdoğan'a güven mektubu sundu.

    Büyükelçi Wijnands'ın, eşi, çocuğu ve bazı büyükelçilik mensuplarını Başkan Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.
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