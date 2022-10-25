Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Uganda'nın Ankara Büyükelçisi Nusura Tiperu'yu kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Büyükelçi Tiperu, Erdoğan'a güven mektubunu sundu.
Büyükelçi Tiperu'nun, çocukları ve bazı büyükelçilik mensuplarını Başkan Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.
HOLLANDA BÜYÜKELÇİSİNDEN GÜVEN MEKTUBU
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi Joep Wijnands'ı kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Büyükelçi Wijnands, Erdoğan'a güven mektubu sundu.
Büyükelçi Wijnands'ın, eşi, çocuğu ve bazı büyükelçilik mensuplarını Başkan Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.