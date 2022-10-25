ABD'de kaçak yaşan FETÖ'cü Hakan Şükür'ün yalanı! 'Hakkımda verilmiş hüküm yok' demişti ama 3 ayrı suçtan aranıyor

Türkiye'den ABD'ye kaçan Fetullahçı Terör Örgütü üyesi Hakan Şükür geçtiğimiz günlerde twitter adresinden hakkında açılmış herhangi bir ceza davası veya verilmiş bir hüküm olmadığını iddia etti. Şükür'ün bu söyleminin gerçeği yansıtmadığı zira Şükür hakkında İstanbul Adliyesi'ndeki 3 ayrı Sulh Ceza Mahkemesi tarafından tutuklamaya yönelik yakalama kararı bulunduğu ortaya çıktı.