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    • Güncel
    • 25.10.2022 13:41
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    • 25.10.2022 13:53
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    ABD'de kaçak yaşan FETÖ'cü Hakan Şükür'ün yalanı! 'Hakkımda verilmiş hüküm yok' demişti ama 3 ayrı suçtan aranıyor

    Firar ettiği ABD’de kara propaganda faaliyetlerine sosyal medyadan devam eden Fetullahçı Terör Örgütü üyesi Hakan Şükür’ün, “Hakkımda Türkiye’de açılmış herhangi bir ceza davası veya verilmiş bir hüküm yok” iddiası asılsız çıktı. Şükür hakkında 3 ayrı suçtan tutuklamaya yönelik yakalama kararı olduğu öğrenildi. Şükür, son olarak Flu TV'de İlker Canıklıgil'in yayınına konuk olarak hakkında verilmiş bir hüküm olmadığını söylemişti.

    ABD’ye kaçan FETÖ’cü Hakan Şükür’ün yalanı

    Türkiye'den ABD'ye kaçan Fetullahçı Terör Örgütü üyesi Hakan Şükür geçtiğimiz günlerde twitter adresinden hakkında açılmış herhangi bir ceza davası veya verilmiş bir hüküm olmadığını iddia etti. Şükür'ün bu söyleminin gerçeği yansıtmadığı zira Şükür hakkında İstanbul Adliyesi'ndeki 3 ayrı Sulh Ceza Mahkemesi tarafından tutuklamaya yönelik yakalama kararı bulunduğu ortaya çıktı.

    Sosyal medya üzerinden her fırsatta Türkiye aleyhine kara propaganda eylemlerine hız kesmeden devam eden Şükür hakkındaki bu kararların 3'ü de ayrı ayrı suçlamalar olduğu öğrenildi.

    İLK KARAR 2018'DE
    Şükür'e yönelik ilk hakimlik kararı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 15 Temmuz darbe girişimi sonrası başlatılan "silahlı terör örgütü kurma ve yönetme" suçu kapsamında İstanbul 12. Sulh Ceza Hakimliği tarafından 20 Mart 2018 tarihinde verildi. Şükür'e yönelik ikinci tutuklamaya yönelik yakalama kararı ise İstanbul 10. Sulh Ceza Hakimliği'nce "terörizmin finansmanının önlenmesi hakkındaki kanuna muhalefet etme" suçundan 16 Kasım 2018 tarihinde çıkarıldı.

        3 AYRI SUÇLAMA 3 AYRI TUTUKLAMAYA YÖNELİK YAKALAMA KARARI
        Firari Şükür hakkındaki üçüncü ve son karar ise İstanbul 11. Sulh Ceza Hakimliği'nce "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçundan 30 Mayıs 2019 tarihinde verildi. 3 ayrı suçtan ve farklı tarihlerdeki tutuklamaya yönelik yakalama kararlarında Şükür hakkında, kırmızı bülten çıkarılması sonucu yakalanması veya ülkeye iadesi halinde İstanbul Başsavcılığı'nda hazır edilmesi talep ediliyor.

        ABD'DE KÖFTE İŞİNE GİRMİŞTİ
        FETÖ'den aranan firari Hakan Şükür'ün, Amerika California'da Tuts adlı bir kafe açtığı ortaya çıkmıştı.Türkiye'de darbecilikten yargılanırken, ABD'nin California eyaletinde köfteci dükkanı işletmeye başladı.Palo Alto'da, Stanford Üniversitesi'nin bulunduğu bölgede Tuts Bakery & Cafe adlı yeri işleten Hakan Şükür, müşterilerine kahvaltılık ve hamur işlerinin yanı sıra köfte de satıyor.

        Şükür, masa masa dolaşıp müşterilerine yemekleri beğenip beğenmediklerini soruyor.

        Şükür'ün Türkiye'deki tüm mal varlığına el konulmuştu. FETÖ'ye finansal destek sağladıkları belirlenen ve Sakarya'da müteahhitlik yapan babası Sermet Şükür de tutuklanmış, şartlı tahliye ile serbest kalmıştı.

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        Haberler Güncel ABD'de kaçak yaşan FETÖ'cü Hakan Şükür'ün yalanı! 'Hakkımda verilmiş hüküm yok' demişti ama 3 ayrı suçtan aranıyor
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