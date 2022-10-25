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    • 25.10.2022 13:54
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    TOKİ temelleri saat kaçta, HANGİ İLLERDE atılacak? 2022 SOSYAL KONUT TEMEL ATMA İL İL PROJE LİSTESİ | 25 Ekim 2022 toki.gov.tr temel atma CANLI İZLE

    TOKİ "İlk Evim İlk İş Yerim" projesi için nefesler tutuldu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum TOKİ temel atma töreninin ne zaman ve nerede yapılacağını duyurdu. Peki, TOKİ temel atma töreni hangi illerde? TKİ temel atma töreni saat kaçta? İşte merak edilenler...

    takvim.com.tr
    2022 SOSYAL KONUT TEMEL ATMA İL İL PROJE LİSTESİ

    TOKİ "İlk Evim İlk İş Yerim" projesi için nefesler tutuldu. İşte 25 Ekim TOKİ temel atma töreni hakkında tüm merak edilenler...

    TOKİ TEMEL ATMA TÖRENİ NE ZAMAN?

    Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın 500 bin sosyal konut, 1 milyon konut arsası ve 50 bin iş yeri ile "İlk Evim İlk İş Yerim" projesinde 25 Ekim'de tarihi bir gün yaşanacak.

    TOKİ TEMEL ATMA TÖRENİ CANLI İZLE | 📺

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    TOKİ TEMEL ATMA TÖRENİ NEREDE YAPILACAK?

    Ankara Sincan Lale Meydanı'nda yapılacak törende, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum 17 ille eş zamanlı olarak canlı yayın bağlantılarıyla temel atma törenlerini gerçekleştirecekler.

        TOKİ TEMELİ HANGİ İLLERDE ATILACAK?

        Ankara

        Afyon

        Amasya

        Aydın

        Bolu

        Diyarbakır

        Elazığ

        Erzurum

        Kahramanmaraş

        Kırşehir

        Konya

        Manisa

        Muğla

        Tunceli

        Uşak

        Yozgat

        Zonguldak
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        Haberler Güncel TOKİ temelleri saat kaçta, HANGİ İLLERDE atılacak? 2022 SOSYAL KONUT TEMEL ATMA İL İL PROJE LİSTESİ | 25 Ekim 2022 toki.gov.tr temel atma CANLI İZLE
            SON DAKİKA