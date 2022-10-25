TOKİ temelleri saat kaçta, HANGİ İLLERDE atılacak? 2022 SOSYAL KONUT TEMEL ATMA İL İL PROJE LİSTESİ | 25 Ekim 2022 toki.gov.tr temel atma CANLI İZLE

TOKİ "İlk Evim İlk İş Yerim" projesi için nefesler tutuldu. İşte 25 Ekim TOKİ temel atma töreni hakkında tüm merak edilenler...
TOKİ TEMEL ATMA TÖRENİ NE ZAMAN?
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın 500 bin sosyal konut, 1 milyon konut arsası ve 50 bin iş yeri ile "İlk Evim İlk İş Yerim" projesinde 25 Ekim'de tarihi bir gün yaşanacak.
TOKİ TEMEL ATMA TÖRENİ CANLI İZLE | 📺
TOKİ TEMEL ATMA TÖRENİ NEREDE YAPILACAK?
Ankara Sincan Lale Meydanı'nda yapılacak törende, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum 17 ille eş zamanlı olarak canlı yayın bağlantılarıyla temel atma törenlerini gerçekleştirecekler.