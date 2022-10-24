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    • Güncel
    • 24.10.2022 23:37
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    • 24.10.2022 23:37
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    Madenci yakınlarına maddi destek ve iş imkanı sağlayacak paket TBMM Plan ve Bütçe komisyonunda görüşülen torba teklife eklendi

    İş kazası sonucu ölen maden işçisinin genel sağlık sigortası primi dahil, primlere ilişkin her türlü borçları silinecek. Kazada hayatını kaybeden maden işçisinin anne babasına aylık bağlanacak. Bağlanan aylıklara ilişkin primlerin eksik kısmı Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından karşılanacak. Maden kazasında hayatını kaybeden maden işçilerinin yakınlarına uygulanacak destek paketi TBMM Plan ve Bütçe komisyonunda görüşülen torba teklife eklendi.

    Madenci yakınlarına maddi destek ve iş imkanı

    İş kazası sonucu ölen maden işçisinin genel sağlık sigortası primi dahil, primlere ilişkin her türlü borçları silinecek. Kazada hayatını kaybeden maden işçisinin anne babasına aylık bağlanacak. Bağlanan aylıklara ilişkin primlerin eksik kısmı Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından karşılanacak. Maden kazasında hayatını kaybeden maden işçilerinin yakınlarına uygulanacak destek paketi TBMM Plan ve Bütçe komisyonunda görüşülen torba teklife eklendi.

    Detaylar gelecek...

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    Haberler Güncel Madenci yakınlarına maddi destek ve iş imkanı sağlayacak paket TBMM Plan ve Bütçe komisyonunda görüşülen torba teklife eklendi
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