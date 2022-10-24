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    • 24.10.2022 14:05
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    Türk lirasını klozete atıp üzerine sifon çeken sosyal medya fenomeni Mika Can Raun yakalandı

    Son dakika haberi! 100 Türk lirasını klozete atıp üzerine sifon çeken sosyal medya fenomeni Mika Can Raun, İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından gözaltına alındı.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Hadsiz fenomen gözaltında!

    Kısa süre önce paylaştığı videoda 100 Türk lirasını klozete atıp üzerine sifon çeken sosyal medya fenomeni Mika Can Raun, İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından gözaltına alındı.



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    Sosyal medyada Mika Can Raun olarak tanınan Mikail Can Kurnaz kısa süre önce yayınladığı bir videosunda 100 Türk lirasını klozete atarak üzerine de sifon çekmişti.

    Mikail Can Raun gelen tepkiler üzerine de "Güzel ülkemin kanalizasyonuna 100 TL kazandırdım, suç mu?" diyerek kendini savunmuştu.

    Mikai Can Raun, son videosunun ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı.

        Türk lirasına hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan Mika Can Raun ifadesinin ardından Türk Ceza Kanunu'nun 'Devletin Egemenlik Alametlerini Aşağılamak' suçundan adli makamlara sevk edildi.

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