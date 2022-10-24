Türk lirasını klozete atıp üzerine sifon çeken sosyal medya fenomeni Mika Can Raun yakalandı

Kısa süre önce paylaştığı videoda 100 Türk lirasını klozete atıp üzerine sifon çeken sosyal medya fenomeni Mika Can Raun, İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından gözaltına alındı.





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Sosyal medyada Mika Can Raun olarak tanınan Mikail Can Kurnaz kısa süre önce yayınladığı bir videosunda 100 Türk lirasını klozete atarak üzerine de sifon çekmişti.