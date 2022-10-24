CHP Tekirdağ'da toplu istifa şoku!

CHP Süleymanpaşa İlçe Başkanı Aycan Gündüz ile 21 yönetim kurulu üyesi partideki görevlerinden istifa etti.

Gündüz, partisinin il başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, geçen günlerde Tekirdağ İl Başkanlığı yönetim kurulundaki 18 üyenin topluca aynı gün istifa ederek, il yönetimini düşürme girişimini üzüntüyle öğrendiklerini ve kınadıklarını söyledi.

Kendisine çıkar sağlamaya çalışan kişilerin partiye zarar verdiğini ileri süren Gündüz, "Partimizin milletimize vadettiği güzel yarınları ve aydın Türkiye'yi yaratma yolunda bir nefer olarak hizmet etmeye ant içmiş olan bizler, bu tavır ve davranışlardan beslenerek, kendisine çıkar sağlama niyetinde olan kişilerin partimize zarar verdiğini görüyoruz. Bu kişiler kim olursa olsun, parti yönetiminde ne seviyede yetkili ve görevli olurlarsa olsunlar, Tekirdağ ilinde CHP'nin kaybedeceği oy miktarından sorumlu olacağının bilinmesini istiyoruz." diye konuştu.

Gündüz, CHP Süleymanpaşa İlçe Yönetimi olarak "tek adam zihniyetinin partiye sıçramasına, hizipçiliğe, haksızlığın, adaletsizliğin ve hukuksuzluğun hüküm sürmesine" kayıtsız kalamayacaklarının altını çizdi.

Geçen hafta ise CHP Tekirdağ İl Yönetim Kurulundan 18 kişi istifa etmişti.