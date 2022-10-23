SON DAKİKA: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Diyarbakır'dan önemli açıklamalar: HDP emperyalist operasyon aygıtıdır

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır'a yapılan 12 milyar TL'lik dev hizmette 140 projenin açılışını gerçekleştirdi. Başkan Erdoğan Diyarbakır'daki toplu açılış töreninde yaptığı konuşmada HDP ve Edirne cezaevinde tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş'a göndermelerde bulundu. Başkan Erdoğan, "Bunlar Kürt kardeşlerimi sömürüyorlar" dedi. Erdoğan ayrıca Diyarbakır annelerine de sahip çıkarken, "Diyarbakır annelerini Batı'nınşempanzelerine bırakmadık." ifadelerini kullandı.

İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar

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"AMASRA'DAKİ KARDEŞLERİMİZİN AİLELERİ BİZE EMANETTİR"

Amasra'daki şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılarımıza şifalar diliyorum. Bütün şehitlerin aileleri bize emanettir. O emanete de sonuna kadar sahip çıkacağız. Hiçbirinin mağduriyetine izin vermeyeceğiz. Başlatılan incelemelerin ardından olayda kusuru olanlar tespit edilirse onlarla ilgili her türlü işlemi yapacağız.

"DİYARBAKIR ANNELERİNİ BATI'NIN ŞEMPANZELERİNE BIRAKMADIK"

Biz yıllardır ne diyoruz? Biz yaratılanı yaratandan ötürü severiz. Ayrım yok. Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız hep beraber Türkiye olacağız. Bizi bölenlere de fırsat vermeyeceğiz. Biz Diyarbakırlı kardeşlerimizden asla vazgeçmeyiz dedik ve yolumuzdan asla dönmedik.

Diyarbakır sembolü olduğu koca bir coğrafyayı ideolojik hezeyanların mezesi haline getirmek isteyenlere meydanı bırakmadık. Avrupa'dan Amerika'dan beslenen zehirli köklerini coğrafyamızın kalbine saplamaya çalışanlara eyvallah etmedik. Diyarbakır Anneleri'ni, Batı'nın şempanzelerine bırakmadık. Nerede insan hakları savunucuları? Bir kere gelip de Diyarbakır Anneleri'ni ziyaret ettiler mi?