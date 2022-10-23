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    • 23.10.2022 15:29
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    SON DAKİKA: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Diyarbakır'dan önemli açıklamalar: HDP emperyalist operasyon aygıtıdır

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır'da 12 milyar dolarlk yatırımın açılışını gerçekleştirdi. Başkan Erdoğan konuşmasında HDP ve Demirtaş'a göndermelerde bulunurken, "Bunlar Kürt kardeşlerimi sömürüyorlar" dedi. Başkan Erdoğan ayrıca Diyarbakır annelerine de sahip çıkarken, "Diyarbakır annelerini Batı’nın şempanzelerine bırakmadık." ifadelerini kullandı. Erdoğan, HDP için "HDP denen parti görünümlü emperyalist operasyonel aygıt, maneviyatımızı hedef alan tüm sapkınların aktörü durumundadır." dedi. 12 Eylül'ün kötü hatıralarının yaşandığı yerlerin başında gelen Diyarbakır Cezaevi'nin sembolik anahtarı da müze yapılmak üzere Adalet Bakanlığı'ndan Kültür ve Turizm Bakanlığı'na devredildi.

    Başkan Erdoğan’dan Diyarbakır’da önemli açıklamalar

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır'a yapılan 12 milyar TL'lik dev hizmette 140 projenin açılışını gerçekleştirdi. Başkan Erdoğan Diyarbakır'daki toplu açılış töreninde yaptığı konuşmada HDP ve Edirne cezaevinde tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş'a göndermelerde bulundu. Başkan Erdoğan, "Bunlar Kürt kardeşlerimi sömürüyorlar" dedi. Erdoğan ayrıca Diyarbakır annelerine de sahip çıkarken, "Diyarbakır annelerini Batı'nınşempanzelerine bırakmadık." ifadelerini kullandı.

    İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar

    Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar! TIKLA İZLE

    "AMASRA'DAKİ KARDEŞLERİMİZİN AİLELERİ BİZE EMANETTİR"
    Amasra'daki şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılarımıza şifalar diliyorum. Bütün şehitlerin aileleri bize emanettir. O emanete de sonuna kadar sahip çıkacağız. Hiçbirinin mağduriyetine izin vermeyeceğiz. Başlatılan incelemelerin ardından olayda kusuru olanlar tespit edilirse onlarla ilgili her türlü işlemi yapacağız.

    "DİYARBAKIR ANNELERİNİ BATI'NIN ŞEMPANZELERİNE BIRAKMADIK"
    Biz yıllardır ne diyoruz? Biz yaratılanı yaratandan ötürü severiz. Ayrım yok. Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız hep beraber Türkiye olacağız. Bizi bölenlere de fırsat vermeyeceğiz. Biz Diyarbakırlı kardeşlerimizden asla vazgeçmeyiz dedik ve yolumuzdan asla dönmedik.

    Diyarbakır sembolü olduğu koca bir coğrafyayı ideolojik hezeyanların mezesi haline getirmek isteyenlere meydanı bırakmadık. Avrupa'dan Amerika'dan beslenen zehirli köklerini coğrafyamızın kalbine saplamaya çalışanlara eyvallah etmedik. Diyarbakır Anneleri'ni, Batı'nın şempanzelerine bırakmadık. Nerede insan hakları savunucuları? Bir kere gelip de Diyarbakır Anneleri'ni ziyaret ettiler mi?

    "DİYARBAKIR'IN RENGİ PKK'NIN İSTİSMARI VEYA HDP'NİN SAPKINLIĞI DEĞİLDİR"
    Sur Kültür Yolu Festivali'nin tüm programlarıyla çok hareketli geçtiğini, Diyarbakır'a yakışan görüntülerle tamamlandığını biliyorum. Buradan tüm dünya ile tüm Türkiye ile altını çizerek paylaşmak istiyorum: Diyarbakır'ın rengi terör değildir, Başarıyla tamamlanan Sur Kültür Yolu Festivali'dir. Diyarbakır'ın rengi baskı zulüm, acı değildir, üreten istihdam eden fabrikalardır. Diyarbakır'ın rengi PKK'nın istismarı veya HDP'nin sapkınlığı değildir, bugün sergilediğimiz bu kardeşliktir, birliktir, beraberliktir. Diyarbakır'ın rengi bu şehrin halkını neredeyse zincirli kölesi gibi gören terör ve siyaset baronları değildir. Kökenine, inancına, medeniyetine sahip çıkan asil insanlardır. Diyarbakır'ı köklerinden koparmaya kimsenin gücü yetmeyecektir.

    Ey Diyarbakır, gel her güzelliği içinde barındıran rengine birlikte sahip çıkalım. Sen koskoca bir medeniyetin sembol şehrisin. Hazreti Ömer'in fethinden beri, 1383 yıldır bizim olan Diyarbakır'a göz diken iflah etmez. Göz dikenin iflah olmayacağı açıktır.

    "AĞIZLARINDA DEMOKRATİK SİYASET OLANLAR EMPERYALİSTLERİN KUCAĞINDAN İNMİYOR"
    Ah Diyarbakır'ın dili olsa da ağızlarından demokratik siyaset lafını eksik etmeyenlerin nasıl emperyalistlerin kucağından hiç inmediğini anlatsa. Her nutuklarını hak, hukuk, özgürlük lafıyla bitirenlerin nasıl baskının, zulmün, kan emiciliğin dibine vurduklarını anlatsa. Sürekli Kürt lafı ederek Kürtleri sömürenlerin, sizlerin evlatlarının canı ve kanı üzerinden kendilerine ultra lüks hayat kuranların riyakarlıklarını anlatsa.

    "EDİRNE CEZAEVİNDE OLAN ZATIN KÜRTLÜKLE ALAKASI VAR MI?"
    Kandil'e benim Kürt kardeşlerimin çocuklarını kaçıranlar onlar değil mi? Onlara oralarda zulmedenler bunlar değil mi? Her türlü tacizi yapanlar bunlar değil mi? 7 ay sonra yapılacak seçimlerde bunlara bütün bunların hesabını sormaya var mıyız? Yasin Börü evladımızı Diyarbakır caddesinde şehit eden alçaklar bunlar değil mi? İşte bunun hesabını Diyarbakırlı kardeşlerim Allah'ın izniyle soracaklar. Bugün bir kez daha görüyorum ki Diyarbakırlıların yaşadığı karanlık günler de geride kalmıştır. Şu anda Edirne Cezaevi'nde olan zatın Kürtlük ile alakası var mı? O adam Kürt değil. Ama Kürt kardeşlerimi sömürüyor. Eşbaşkanları var Kürt mü? O da değil.

        "BUGÜNE KADAR DİYARBAKIR'A 57 MİLYAR LİRALIK KAMU YATIRIMI YAPTIK"
        Diyarbakır altyapısıyla, ekonomisiyle, kültürüyle, sanatıyla yüzünü geleceğe dönmüş şekilde yoluna devam etmektedir. Hamd olsun artık Diyarbakır artık huzurun şehridir. Sizlerin burada güvenle yaşayabilmesi için sadece Diyarbakır'ın huzurlu olması yetmez. Irak'ıyla, Suriye'siyle tüm bölgenin huzurlu olması gerekiyor. Biz ülkemizi Doğu'dan Batı'ya, Güneyden Kuzey'e bir huzur adası yapmak için çalışıyoruz. Bunu gerçekleştirmemize terör örgütleri ve onların iplerini elinde tutan emperyalist zorbalar engel olamayacak.

        Biz bugüne kadar Diyarbakır'ı yaptığımız 57 milyar liralık kamu yatırımıyla her alanda geliştirmenin gayreti içinde olduk. Biz burayı bir kenarda bırakmadık. Batı'ya ne yaptıysak Doğu'ya Güneydoğu'ya da aynını yaptık.

        DİYARBAKIR'DA YAPILAN HİZMETLER
        Eğitimde tüm mahallelerimizi okullarla donattık. Son atamada seçmeli dersler için talep edilen tüm Kürtçe öğretmenlerimizin kadrolarını aştık. Sağlıkta tüm ilçelerimizi hastanelerle bezedik. İnşallah inşası süren Kayapınar Şehir Hastanesi'ni de sizlerin hizmetine sunacağız.

        Sporda ülkemizin en modern statlarından birini Diyarbakır'a kazandırdık. Şehircilikte inşa ettiğimiz 20 binin üzerinde toplu konutla pek çok ilçemizi, mahallemizi adeta yeni baştan inşa ettik. Son kampanyamızla Diyarbakır'a 5 bin 570 konut, 450 sanayi sitesi ve 30 bin konutluk arsa daha kazandıracağız. Kura neticesinde arsaları kim kazanırsa onlar alacak. Eski stadın yerine millet bahçesi yapıyoruz. Kentsel dönüşüm çalışmalarına hızla devam ediyoruz. Ulaştırmada, 44 kilometrelik bölünmüş yol uzunluğunu 450 kilometreye çıkardık. Bugünkü açılışımızla çevreyolunu da hizmete alıyoruz.

        Silvan Barajı yakında su tutmaya başlıyor. Babakaya Tüneli'nin inşası sürüyor. Silvan Tüneli'nde ihale yenilemesi sebebiyle yavaşlayan çalışmalar birkaç hafta içerisinde tam gaz yeniden başlıyor. OSB'lerin yenileri sırada bekliyor. Doğal gaz hattını henüz bu imkana kavuşamamış ilçelerimize doğru genişletiyoruz.

        Burada açılışını yapacağımız eserleri de Diyarbakır'ın geleceğine tutulmuş ışıklar olarak görüyorum. Açılışını yapacağımız eserlerden biri şehrin trafiğinde rahatlama sağlayacak olan Diyarbakır-Güneybatı Çevre Yolu'dur. Uzunluğu 30 kilometreye yaklaşan, yatırım bedeli 1 milyar lirayı aşan bu yol, üzerindeki 3 köprüsü ve 3 köprülü kavşağıyla Şanlıurfa istikametinden Mardin istikametine olan trafiğin yükünü şehir içinden alacaktır. Hem sizlere, hem de bu yolu kullanarak transit geçiş yapacak tüm araçlara hızlı, güvenli ve ekonomik bir ulaşım sağlayacak Güneybatı Çevreyolu'muzun hayırlı olmasını diliyorum.

        SUR'DA 78 KONUT VE 3 İŞ YERİ
        TOKİ çalışmalarında bir yandan 500 bin konutu, 1 milyon arsayı, 50 bin iş yerini kapsayan yeni kampanyamızı başlatırken diğer yandan da mevcut projerleri hızla tamamlıyoruz. Bugün burada Yenişehir'de 550 konutluk, 277 konut ve 635 konutluk 3 ayrı etabın Sur'da 78 konut ve 3 iş yeriyle daha önce tamamlanan parsellerin çevre düzenlemelerinin ve ayrıca Bağlar Millet Bahçesi'nin açılışını yapıyoruz. Diğer kurumlarımız tarafından çok sayıda düzenleme çalışmasının da resmi açılışını buradan gerçekleştiriyoruz. Tarım, Sağlık, Milli Eğitim Bakanlıklarımız ile Valiliği'mizin şehrimize kazandırdığı çok sayıda eseri de resmen hizmete açıyoruz. Bu arada belediyelerimizin eserlerine tek tek giremeyeceğim. Onların da yaptıkları, özellikle başta Büyükşehir Belediye'miz olmak üzere terör örgütüne bugüne kadar peşkeş çeken, teröristler tarafından yönlendirilen kişilerden alarak yeniden sizlerin hizmetine verdi.

            "DİYARBAKIR CEZAEVİ KÜLTÜR MERKEZİ OLUYOR"
            Son ziyaretimde Diyarbakır Cezaevi'ni boşaltma ve Kültür Merkezi yapma sözü vermiştim. Sözümüzü tuttuk. Adalet Bakanlığı cezaevini tamamen boşalttı. Bugün itibarıyla cezaevi Adalet Bakanlığı'mızdan Kültür ve Turizm Bakanlığı'mıza devredilmiştir. Kültür ve Turizm Bakanlığı'mız eski cezaevinin restorasyonu için gereken projeleri hazırladı. Geçmişte zulümlere, kötü hatıralara konu olan Diyarbakır Cezaevi binası artık hem hafıza hem de farklı alanlarda faaliyet yürütme mekanı olarak hizmet verecektir. İçinde müzeden kütüphaneye, kültür ve sanat birimlerine kadar pek çok birimin yer alacağı bu eserin şimdiden hayırlı olmasını diliyorum.

            "HDP EMPERYALİST OPERASYONEL AYGITTIR"
            Elbette Diyarbakır'ın bu güzel tablosundan rahatsız olanlar da var.Kürt kardeşlerimi bir avuç sapkının oyuncağı haline getirmek isteyenlerin sizin adınızı nasıl istismar ettiğini görüyorsunuz. HDP denen parti görünümlü emperyalist operasyonel aygıt, maneviyatımızı hedef alan tüm sapkınların aktörü durumundadır. HDP, terör örgütünün sadece payandası değildir. Bu fitne yuvası, sapkınların en başta aktörü durumundadır. CHP, kurduğu 6'lı masaya çantada keklik gördüğü bunları almaya tenezzül bile etmemiştir. Bunlar 6'lı masanın altında kalmış olmanın mahcubiyeti ile İstanbul'da bir grup adı sanı belli olmayan parti ile ittifak kurmuşlar."

            Diyarbakır Başkan Erdoğan'ı bekliyor!

            BAŞKAN ERDOĞAN DİYARBAKIR'DA
            Başkan Recep Tayyip Erdoğan, toplu açılış programına katılmak üzere Diyarbakır'a geldi. Malatya'dan özel uçakla Diyarbakır'a gelen Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın havaalanından otobüs ile toplu açılış programının yapılacağı İstasyon Meydanı'na geçmesi bekleniyor.

            Erdoğan, yaklaşık 12 milyar 342 milyon liraya mal olan 140 projenin açılışını yaparken kalabalığa hitap edecek. Toplu açılış sonrasında Erdoğan'ın programlarının basına kapalı olarak devam edeceği bildirildi.

                "SURLARDA DİRİLİŞ"
                Büyükşehir Belediyesi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği ile Kültür ve Turizm Bakanlıklarıyla birlikte 2020'de "Surlarda Diriliş Başlıyor" mottosuyla başlatılan restorasyon çalışmaları kapsamında; 1'inci etapta Urfa Kapıyı koruyan 2 burç, Ben u Sen Burcu (Ulu Beden), Yedi Kardeş Burcu, Nur Burcu ve Selçuklu Burcu gibi en bilindik ve en nitelikli burçlar dâhil olmak üzere toplam 6 burç ve onları birbirine bağlayan sur duvarları restorasyonu tamamlandı.

                Başkan Erdoğan, restorasyonu tamamlanan 1. etabın açılışını yapacak.

                DOĞA DOSTU PROJE: BİSMİL ATIKSU ARITMA TESİSİ
                Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü'nce yapımı tamamlanan Bismil Atıksu Arıtma Tesisi hizmete açılacak.

                DİSKİ ilçedeki doğal yaşamı koruyacak ve Dicle Nehri'ni gelecek nesillere temiz bir şekilde bırakacak olan Bismil Atıksu Arıtma Tesisi'nde de çalışmalar tamamlandı.

                48 bin metrekare alan üzerine kurulan Bismil Atıksu Arıtma Tesisi, günlük kanalizasyon hatlarından aldığı 12 bin 500 metreküp atıksuyu arıtarak Dicle Nehri'ne, temiz bir şekilde bırakacak.

                ASFALT
                Başkan Erdoğan, Büyükşehir Belediyesi'nin yürüttüğü yol yapım işi kapsamında 80 kilometre sıcak asfalt, 2 bin kilometre sathi kaplama, 275 bin metrekare kilitli parke taşı ve 300 kilometre stabilize yolun açılışını yapacak.

                MİLLET BAHÇELERİ
                Bismil, Dicle, Hazro ilçelerinde tamamlanan Millet Bahçeleri ile kent merkezinde tamamlanan Büyükşehir Fidanlık Alanı ve Şanlıurfa Yoncalı Kavşak, Başkan Erdoğan tarafından açılışı yapılacak projeler arasında yer alıyor.

                BAĞLAR KAPALI SEMT PAZARI
                Başkan Erdoğan, merkez Bağlar ilçesi Kamışlı Bulvarı'nda yer alan kentte ilk olma özelliğine sahip olan ve 4 bin 848 metrekareden oluşan 68 satış standın bulunduğu Bağlar Kapalı Semt Pazarını hizmete açacak.

                ÇERMİK BELEDİYESİ HİZMET BİNASI
                Büyükşehir Belediyesi, kent mimarisine uygun olarak inşa ettiği Çermik Belediyesi hizmet binasının yapımını tamamladı.

                Vatandaşların belediye hizmetlerini daha iyi bir ortamda almaları için projelendirilen belediye hizmet binasıbodrum, zemin ve 3 kat ile birlikte 3 bin 360 metrekare alandan oluşuyor.

                Melike Belkıs Kaplıcaları, doğası ve tarihi eserleri ile önemli turizm potansiyeline sahip olan Çermik'te sokak sağlıklaştırma çalışması yürüten Büyükşehir Belediyesi, yaptığı çalışmayla ilçenin çehresini değiştirdi.

                Başkan Erdoğan, Çermik Belediyesi'nin yeni hizmet binasının da açılışını gerçekleştirecek.

                OKUL VE YURT YENİLEME
                Başkan Erdoğan'ın açılışını gerçekleştireceği çalışmalar arasında Büyükşehir Belediyesi'nin eğitime destek çalışmaları kapsamında bakım ve onarımını yaptığı Yahya Kemal Beyatlı İlkokulu ile 75.Yıl Yatılı Bölge Ortaokulu ve Kiptaş Lisesi'nin yurtları da yer alıyor.

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