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Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar! Diyarbakır'a dev yatırım: 'Surlarda Diriliş' başlıyor

Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar! Diyarbakır'a dev yatırım: 'Surlarda Diriliş' başlıyor
23.10.2022 15:12

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2020'de "Surlarda Diriliş Başlıyor" sloganıyla başlatılan çalışmalar kapsamında 1'inci etapta Urfa Kapıyı koruyan 2 burç, Ben u Sen Burcu, Yedi Kardeş Burcu, Nur Burcu ve Selçuklu Burcu gibi en bilindik ve en nitelikli burçlar dâhil olmak üzere toplam 6 burç ve onları birbirine bağlayan sur duvarları restorasyonu bitti. Başkan Erdoğan, Diyarbakır İstasyon Meydanı'nda kentte 12 milyar 341 milyon 821 bin liraya mal olan 140 projenin açılışını gerçekleştiriyor... Başkan Erdoğan konuşmasında HDP ve Demirtaş'a göndermelerde bulunurken, "Bunlar Kürt kardeşlerimi sömürüyorlar" dedi. Başkan Erdoğan ayrıca Diyarbakır annelerine de sahip çıkarken, "Diyarbakır annelerini Batı’nın şempanzelerine bırakmadık." ifadelerini kullandı.

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