Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 24.10.2022 11:22
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 24.10.2022 11:24
    ABONE OL

    24 Ekim Kabine Toplantısı kararları neler? Bugün Kabine Toplantısı var mı, saat kaçta? Sözleşmeli işçiye kadro, kredi faizleri, EYT...

    Kabine toplantısı için sayılı saatler kala toplantıda ele alınacak konular merak ediliyor. Özellikle kadroya geçmek için heyecanlı bir bekleyiş içinde olan sözleşmeli işçiler Kabine toplantısında konunun ele alınıp alınmayacağını araştırıyor. Peki, Yarın Kabine Toplantısı var mı, saat kaçta? 24 Ekim Kabine Toplantısı kararları neler? Sözleşmeli işçiye kadro, kredi faizleri, EYT...

    takvim.com.tr
    Yarın Kabine Toplantısı var mı, saat kaçta?

    Kabine Toplantısı hakkında araştırmalar sabah saatlerinden itibaren yoğunluk kazandı. Milyonlarca vatandaş Kabine'den çıkacak kararları merak edip araştırıyor. Peki, Yarın Kabine Toplantısı var mı, saat kaçta? 24 Ekim Kabine Toplantısı kararları neler? İşte merak edilenler!

    KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

    Kabine toplantısı 24 Ekim Pazartesi günü Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Beştepe'de gerçekleşecek.

    KABİNE TOPLANTISINDA HANGİ KONULAR VAR?

    Pazartesi günü gerçekleşecek Kabine toplantısında gündemin ekonomi ağırlıklı olması bekleniyor.

    Merkez bankası üç kez üst üste faiz indirimi kararı almış, faiz oranı 10,5 seviyesine çekilmişti. Bu karar da kabine toplantısında gündeme gelecek.

        Esnaf ve dar gelirliler için atılacak adımlar kabine gündeminde konuşulacak adımlar arasında.

        Başörtüsü düzenlemesi kabinenin ana gündem maddesini oluşturabilir. Düzenlemenin meclis gündemine gelmesi bekleniyor." İfadelerini kullandı.

        SÖZLEŞMELİ İŞÇİYE KADRO MÜJDESİ ÇIKACAK MI?

        Türkeş aynı zamanda kadro bekleyen sözleşmeli işçiler ile ilgili olarak "Kamuda yaklaşık 550 bin personel kadro bekliyor. Tabi sayı bu kadar fazla olunca çalışmada çok dikkat çekiyor. Bakan Bilgin sendikalarla bir araya gelip bir çalışma hazırlamıştı. Temaslar gerçekleştirmişti. Tüm bu temasların kabine toplantısında gündeme gelmesi bekleniyor." dedi.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Bursa’da eko-turizm hamlesi sürüyor
        Haberler Güncel 24 Ekim Kabine Toplantısı kararları neler? Bugün Kabine Toplantısı var mı, saat kaçta? Sözleşmeli işçiye kadro, kredi faizleri, EYT...
            SON DAKİKA