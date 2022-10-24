24 Ekim Kabine Toplantısı kararları neler? Bugün Kabine Toplantısı var mı, saat kaçta? Sözleşmeli işçiye kadro, kredi faizleri, EYT...

Kabine Toplantısı hakkında araştırmalar sabah saatlerinden itibaren yoğunluk kazandı. Milyonlarca vatandaş Kabine'den çıkacak kararları merak edip araştırıyor. Peki, Yarın Kabine Toplantısı var mı, saat kaçta? 24 Ekim Kabine Toplantısı kararları neler? İşte merak edilenler!
KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?
Kabine toplantısı 24 Ekim Pazartesi günü Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Beştepe'de gerçekleşecek.
KABİNE TOPLANTISINDA HANGİ KONULAR VAR?
Pazartesi günü gerçekleşecek Kabine toplantısında gündemin ekonomi ağırlıklı olması bekleniyor.
Merkez bankası üç kez üst üste faiz indirimi kararı almış, faiz oranı 10,5 seviyesine çekilmişti. Bu karar da kabine toplantısında gündeme gelecek.