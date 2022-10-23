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    • 23.10.2022 21:04
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    • 23.10.2022 21:14
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    Başkan Erdoğan Diyarbakır'da gençlerle bir araya geldi

    Diyarbakır'da gençlerle bir araya gelen Başkan Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu.

    Başkan Erdoğan Diyarbakır’da gençlerle bir araya geldi

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır'da gençlerle bir araya geldi.

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    Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde;

    "Kendi ikballerini 85 milyon vatandaşın felaketine bağlayanların hesaplarını tepetaklak edeceğiz. Türkiye yüzyılını sizlerle beraber zirveye taşıyacağız."

    "HDP'si ve diğerleri sadece laf üretirler. Onlar Kandil'e yol ararlar, biz halkımıza modern yollar yaparız, farkımız bu."

    "Biz birileri gibi FETÖ'cülerle hamburger yemenin derdinde değiliz."

    Detaylar geliyor...

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