Başkan Erdoğan Diyarbakır’da gençlerle bir araya geldi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır'da gençlerle bir araya geldi.

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Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde;



"Kendi ikballerini 85 milyon vatandaşın felaketine bağlayanların hesaplarını tepetaklak edeceğiz. Türkiye yüzyılını sizlerle beraber zirveye taşıyacağız."



"HDP'si ve diğerleri sadece laf üretirler. Onlar Kandil'e yol ararlar, biz halkımıza modern yollar yaparız, farkımız bu."



"Biz birileri gibi FETÖ'cülerle hamburger yemenin derdinde değiliz."

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