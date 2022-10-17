CHP belediyeciliğinin iflası! Ankara'da özel halk otobüsleri kontak kapattı

Yaklaşık 4 ay önce zam talebinde bulunduklarını ancak Belediye Meclisinden gelir desteği kararı çıktığını ve söz konusu desteğin bu süre içerisinde eridiğini ifade eden Kara, bugün de EGO Genel Müdürlüğü'nde yaklaşık 1 saat süren toplantı yaptıklarını ancak herhangi bir çözüm alamadıklarını ifade etti.

Kara, görüştükleri yetkililerin, Ankara halkının mağdur olmaması için araçların çekilmesine itiraz ettiklerini, ancak dış ilçelere gidişte araçların 70 litre mazot yakarken, 30 litreye denk gelecek bir miktarı kazandıklarını belirterek, şehir içindeki araçların ise günlük 3 bin 500 lira civarında para kazandığını ancak giderlerinin 4 bin 800 lira olduğunu ifade etti.

Kara, şunları kaydetti: "Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımızdan isteğimiz, bizim acilen ya sübvanse edilmemiz ya da araçlarımızın kiralanması. Biz bu talepte bulundukça ne Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığından bize gelen somut bir dönüş var ne de 4 tane grup başkan vekilliğinden... Ama herkes, bizim esnafımız üzerinden siyaset yapıyor. Kimse siyaset yapmasın. Acilen Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'ni olağanüstü toplantıya çağırıyoruz. Çünkü bu kamu hizmetini biz yapıyoruz. Ankara'da 850'ye yakın halk otobüsü saat 17.00'den sonra hizmet veremeyecek durumda."