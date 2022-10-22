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    • 22.10.2022 18:09
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    FETÖ'nün futbol ayağına operasyon! Zafer Biryol'dan sonra Ersin Güreler de paketlendi

    Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) futbol yapılanmasına ilişkin davada aldığı 6 yıl 3 ay hapis cezası Yargıtayca onanan eski futbolcu Ersin Güreler, tutuklandı. Öte yandan aynı davadan hüküm giyen eski futbolcu Zafer Biryol da yakalanıp cezaevine gönderildi.

    FETÖ’nün futbol ayağına operasyon! Paketlendiler

    İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yürüttü.

    Ekipler, FETÖ'nün futbol yapılanmasına ilişkin davada yargılanan ve 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan eski futbolcu Ersin Güreler'in Beylikdüzü'nde olduğunu tespit etti.

    Kapatılan Bank Asya'da artıran hesabı olan ve örgütün toplantılarına katıldığına dair hakkında beyan bulunan Güreler, düzenlenen operasyonla yakalandı.

    Emniyetteki işlemleri tamamlanan hükümlü, sevk edildiği adliyede tutuklandı.



    DAVA HAKKINDA
    İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen FETÖ'nün futbol yapılanmasına ilişkin davada yargılanan Ersin Güreler 20 Ocak 2020'de verilen kararla "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapisle cezalandırılmıştı.

    Yargıtay 3. Ceza Dairesi, dosyaya ilişkin temyiz incelemesini tamamlamış, 20 Temmuz'da verdiği kararda, Güreler hakkındaki 6 yıl 3 ay hapis cezası hükmünü onamıştı.



        ZAFER BİRYOL DA TUTUKLANDI
        Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) futbol yapılanmasına ilişkin davada hakkında hapis cezası bulunan ve aranan eski futbolcu Zafer Biryol, sevk edildiği adliyede tutuklandı.

        İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yürüttü.

        Ekipler, FETÖ'nün futbol yapılanmasına ilişkin davada yargılanan ve 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan firari eski futbolcu Zafer Biryol'un Büyükçekmece'de olduğunu tespit etti.



        Kapatılan Bank Asya'da hesabı bulunan ve "ByLock" kullandığı belirlenen, ayrıca 2006 yılında örgüt elebaşını ziyaret ettiği tespit edilen Biryol, düzenlenen operasyonla bulunduğu evde yakalandı.

        Emniyetteki işlemleri tamamlanan Biryol, sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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