Malatya'da Başkan Erdoğan coşkusu: Hınç hınca dolu meydandan muhalefete mesaj
Toplu açılış törenine katılmak üzere Malatya'ya gelen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, büyük bir coşku ile karşılandı. Malatya Büyükşehir Belediye Meydanını hınca hınç dolduran vatandaşlar, "O bir dünya lideri, 2023'te de Başkomutanımızın yanındayız" ifadelerini kullandı. Coşku meydandaki pankart ve vatandaşların sloganlarına da yansıdı.
22.10.2022 17:03 - Son Güncelleme: 22.10.2022 17:03
Malatya Büyükşehir Belediye Meydanını hınca hınç dolduran vatandaşlar, "O bir dünya lideri, 2023'te de Başkomutanımızın yanındayız" ifadelerini kullandı.
ZALİMİ MERHAMETLE ISLAH ETTİ
Hüseyin Meriç (57): Cumhurbaşkanımızın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğundan beri yanındayım. Sadece Türkiye değil, dünyanın imanlı itikadlı lideri. Zalime merhamet sunarak onları ıslah etti. 15 Temmuzda da emrinden çıkmadık. Gene olsa ruhumla bedenimle emrindeyim, O başkomutan. 2023'te yine yanındayız.
Başkan Erdoğan, Malatya'ya gelişinde kendisini yollara dökülerek karşılayan vatandaşlar ve çocuklarına hediyeler vererek, onlarla tokalaştı.