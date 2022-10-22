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Haberler Güncel Malatya'da Başkan Erdoğan coşkusu: Hınç hınca dolu meydandan muhalefete mesaj

Malatya'da Başkan Erdoğan coşkusu: Hınç hınca dolu meydandan muhalefete mesaj

Toplu açılış törenine katılmak üzere Malatya'ya gelen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, büyük bir coşku ile karşılandı. Malatya Büyükşehir Belediye Meydanını hınca hınç dolduran vatandaşlar, "O bir dünya lideri, 2023'te de Başkomutanımızın yanındayız" ifadelerini kullandı. Coşku meydandaki pankart ve vatandaşların sloganlarına da yansıdı.

22.10.2022 17:03 - Son Güncelleme: 22.10.2022 17:03
Malatya’da Başkan Erdoğan coşkusu: Hınç hınca dolu meydandan muhalefete mesaj

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Toplu açılış törenine katılmak üzere Malatya'ya geldi.

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Malatya’da Başkan Erdoğan coşkusu: Hınç hınca dolu meydandan muhalefete mesaj

Başkan Erdoğan, Battalgazi Devlet Hastanesi, Hekimhan Tünelleri, Kuru Kayısı Lisanslı Depo ve Borsası ile yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış törenine, Mahalle Bizim, Gençlik Bizim Programı ile Sivil Toplum Kuruluşları ve Sektör Temsilcileri Buluşması'na katılıyor.

Malatya’da Başkan Erdoğan coşkusu: Hınç hınca dolu meydandan muhalefete mesaj

Malatya Büyükşehir Belediye Meydanını hınca hınç dolduran vatandaşlar, "O bir dünya lideri, 2023'te de Başkomutanımızın yanındayız" ifadelerini kullandı.

Malatya’da Başkan Erdoğan coşkusu: Hınç hınca dolu meydandan muhalefete mesaj

ÇOCUKLARI SEVİYOR
Muhammet Mert Özdemir (8): Cumhurbaşkanımızı çok seviyorum. O dünya lideri. Çocukları çok seviyor, beni de çok sever

Malatya’da Başkan Erdoğan coşkusu: Hınç hınca dolu meydandan muhalefete mesaj

ZALİMİ MERHAMETLE ISLAH ETTİ
Hüseyin Meriç (57): Cumhurbaşkanımızın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğundan beri yanındayım. Sadece Türkiye değil, dünyanın imanlı itikadlı lideri. Zalime merhamet sunarak onları ıslah etti. 15 Temmuzda da emrinden çıkmadık. Gene olsa ruhumla bedenimle emrindeyim, O başkomutan. 2023'te yine yanındayız.

Malatya’da Başkan Erdoğan coşkusu: Hınç hınca dolu meydandan muhalefete mesaj

MİLLETİNE SAHİP ÇIKIYOR
Mehmet Şimşek (41): Malatyasporluyuz, Reis Malatyaspor'u yalnız bırakmaz. Dünyaya verdiği mesajlarla Ümmeti Muhammed'in sesi. Milletine sahip çıkıyor. Bir 15 Temmuz bir daha olsa gene Malatya onu destekleyecektir. Dünya da bunu anlayacak.

Malatya’da Başkan Erdoğan coşkusu: Hınç hınca dolu meydandan muhalefete mesaj

Başkan Erdoğan, Malatya'ya gelişinde kendisini yollara dökülerek karşılayan vatandaşlar ve çocuklarına hediyeler vererek, onlarla tokalaştı.

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