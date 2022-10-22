Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan çok net Libya ve Suriye mesajı





"BİZ OLMASAYDIK LİBYA BUGÜN BİR SURİYE OLURDU

Suriye'de yaşanan drama dikkati çeken Çavuşoğlu, benzer dramların Libya'da ve Irak'ta olduğunu söyledi.

Bunların daha da derinleşmemesi, diğer ülkelerin de bu duruma düşmemesi için canla başla çaba sarf ettiklerini vurgulayan Çavuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Eğer biz olmasaydık Libya bugün bir Suriye olurdu, eğer Trablus'a yapılan saldırıyı püskürtmeseydik olurdu. Ama bugün Libya ile Deniz Yetki Antlaşmaları imzalıyoruz. Hidrokarbon antlaşması imzaladık. Birileri kuduruyor da sana ne? Ben istediğim ülkeyle antlaşma imzalarım. Libya hükümeti Malta ile imzalayınca sorun yok, bizimle imzalayınca 'bu hükümet antlaşma imzalayamaz' diyor. Yani bu ayrıcalık sadece Avrupa Birliği üyelerinde mi var? Malta'nın kendisi bile şaşırdı bu tepkilere, çünkü Malta dürüst ve adaletli bir tutum sergileyen bir ülke. Kendisi küçük, nüfusu küçük bir ada devleti ama ilkeli duruşuyla saygın bir ülke. Onlar da şaşırdılar. Sonuçta Suriye'nin ülkemize yönelik bir terör yuvası haline gelmesine de izin vermememiz gerekiyor. Suriye'nin bölünmesine izin vermememiz gerekiyor. Özellikle Suriye'nin kuzeydoğusunda PKK'ya, YPG'ye, PYD'ye ülkeyi bölmesi için ayrılıkçı gündemini devam ettirmesi için verilen desteklerin de farkındayız. Buna da engel olmak için her türlü tedbiri alıyoruz ve alacağız. Nasıl kuzeyde terör koridorları kurmak isteyenler önce DEAŞ'tı, sonra PKK, bunlara darbe vurarak güvenlik koridorları kurduysak, Suriye'nin de bölünmesine izin veremeyiz. Suriye'nin sınır ve toprak bütünlüğünü destekliyoruz. Bundan sonra da bu konularda bugüne kadar olduğu gibi ne gerekiyorsa da yapacağız."

SURİYE'NİN GÜVENLİĞİ

Suriye meselesinin de siyasi şekilde çözülmesinin hayati derecede önemli olduğunu dile getiren Çavuşoğlu, "BM Güvenlik Konseyi kararı çerçevesinde rejimle muhalefetin bir anayasa ve sonra bir seçim süreci dahil hepsini içeren bir yol haritası konusunda uzlaşması gerektiğini söylüyoruz. Bundan rahatsız olanlar da var. Başka bir çare var mı onu söyleyin? Bu iç savaş 50 yıl daha sürsün mü? Suriye'nin birliği ve bütünlüğünün devam etmesi için; teröristlerden bahsetmiyorum terörist teröristtir; ama ılımlı muhaliflerle rejimin bir yol haritası üzerinde mutabakata varması gerekiyor. Ancak Suriye'de birliği, beraberliği bu şekilde tesis edebiliriz. Ancak ülkesine dönmek isteyen Türkiye'deki Suriyeliler dahil bu şekilde onları ülkelerine güvenli bir şekilde döndürebiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Çavuşoğlu, Suriye'de geçiş sürecinin başlamasının uzlaşma bakımından da önemli aşama olacağını belirterek, şunları kaydetti:

"BM gözetiminde adil ve şeffaf bir seçimin Suriye'de yapılması için gerekli desteği vereceğiz. Bu amaçla kurulmasına öncülük ettiğimiz anayasa komitesinin de, 9 turda bir netice alınmadı, bu önümüzdeki turlarda netice alması için gerekli çalışmaları sürdüreceğiz garantör ülkelerle birlikte. Bu konuyu en son geçen ay New York'ta Rus ve İranlı mevkidaşlarımla da görüştük. 'Bakınız, Astana Platformu' diyoruz. Astana Platformuna alternatif oluşturmak isteyenler var. Biz bu platformda esir takası dahil, anayasa komisyonu birçok mesafe katettik ama sonuç yok. Eğer sonuç odaklı olmazsa Astana Platformu da zayıflar ve ortadan kaybolur. Dolayısıyla 'sonuç odaklı adımların atılmasının zamanı geldi ve geçti bile' diye uyarılarımızı da yaptık. Yine Suriye'nin Özel Temsilcisi Pedersen ile de aynı şekilde çalışıyoruz. O toplantıya o da katılmıştı."

Suriye'nin kuzeybatısındaki Suriyelilerin tüm ihtiyaçlarını karşılamaya devam ettiklerini, Cilvegözü Sınır Kapısı üzerinden BM insanı yardımlarının koordinasyonunu sağladıklarını anlatan Çavuşoğlu, ilgili BM Güvenlik Konseyi kararının uzatılması için de çalıştıklarını, 6 aylık bir uzatma olduğunu ancak Rusya'ya 1 yıllık uzatma konusunda telkinde bulunduklarını belirtti.

"Hiçbir ülke kendi topraklarına bu kadar göçmen gelmesini istemez çünkü yönetmesi de zor, işin birçok boyutu var" diyen Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Ekonomik, güvenlik boyutu var. Bu iş bir sosyal problem. Siyasi problem olmaya da başladı, siyasiler de kullanıyor. Bu sorunlara tabii insani açıdan da bakmak önemli. Hepsinin sentezini iyi yapmak önemli. Sadece göçmen düşmanlığıyla bu sorunların çözülmeyeceği de aşikar. Bu sorun, göçmen sorunu dünyada devam edecek bir sorundur. Pandemi öncesinde 80 milyon olan dünyada göçmen ve mülteci sayısı pandemiden sonra 100 milyonu geçti. Bu, Ukrayna savaşıyla ülkesini terk eden insanlar buna dahil değil. Bu, maalesef önümüzdeki yıllarda da değişik sebeplerle devam edecek bir sorun. Küresel sistemin de buna bir çare bulamadığı aşikar. Dolayısıyla bununla da baş etmek, politikalar üretmek durumundayız. Yani bu sorunların aşılması Hatay'ımızı üstlendiği yükün azaltılması bakımından da önemlidir ve bunun için de seferber olmaya devam edeceğiz."