Son dakika: Karar Resmi Gazete'de yayımlandı! Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yeni danışmanlar

ORHAN KARAKURT KİMDİR?

Orhan Karakurt, evli ve üç çocuk babasıdır.

Orhan Karakurt, Erdoğan ile ilk olarak, 1994 yerel seçimleri sırasında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı esnasında çalışmıştı.

Karakurt, hikayesini şöyle anlatmıştı: "Cumhurbaşkanımızın ekibinin en eskilerinden biriyim. Teşkilatın içinden geliyorum, 2006 yılından beri de sunumlarını üstleniyorum. Şu anda yurt içi ve yurt dışındaki tüm organizasyonlarında sunuculuk yapıyorum. Sesten sahne düzenine, protokolden program akışına her konuda koordinasyonu sağlıyorum. Adımı pek kimse bilmez ama beni herkes tanıyor."