CHP’nin troll ağı Dezenformasyonla Mücadele Yasası’nı çiğnedi! Montaj video ile ATV’yi hedef aldıkları yalan haber ellerinde patladı



Bunun üzerine videoyu biçip sosyal medyada yayılmasına vesile olan Muhbir (@ajans_muhbir) isimli Twitter platformu, hemen paylaşımını kaldırdı.

Dezenformasyonla Mücadele Yasası'na göre yalan ve algı dolu haberler üzerinden yapılan siber zorbalığa 3 yıla kadar hapis cezası öngörülüyor.



Yasanın ilgili maddesi ise şöyle;



Halk arasında endişe, korku veya panik yaratmak amacıyla ülkenin iç ve dış güvenliği, kamu düzeni ve genel sağlığı ile ilgili gerçeğe aykırı bir bilgiyi, kamu barışını bozmaya elverişli şekilde alenen yayan kimse 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılacak. Failin, suçu gerçek kimliğini gizleyerek veya bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlemesi halinde söz konusu ceza yarı oranında artırılacak.



YASAYI İHLAL EDİP, TOPLUMU YANLIŞ YÖNLENDİREN CHP TROLL AĞININ DEŞİFRESİ

CHP'nin troll ağı tarafından gerçekleştirilen bu ahlaksız operasyon Dezenformasyonla Mücadele Yasası'nın önemini bir kez daha gözler önüne serdi.



Bu bağlamda Takvim.com.tr, ATV'yi hedef alan "Asgari ücret 40 bin TL olacak" yalanını servis eden sosyal medya platformlarını tek tek deşifre etti.



İşte toplumu yanlış yönlendirip, Dezenformasyonla Mücadele Yasası'nı çiğneyen CHP'nin troll ağının deşifresi;





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Ahlakı noksan sözde sporcu Derya Büyükuncu







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