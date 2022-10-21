CHP’nin troll ağı Dezenformasyonla Mücadele Yasası’nı çiğnedi! Montaj video ile ATV’yi hedef aldıkları yalan haber ellerinde patladı

Geçtiğimiz günlerde Meclis'ten geçerek yürürlüğe giren Dezenformasyonla Mücadele Yasası'nın önemi bir kez daha gözler önüne serildi.
Bu durum CHP yandaşı, algı operatörü sosyal medya hesaplarının ATV Haber'i mesnetsiz bir iddia üzerinden hedef göstermesiyle kanıtlandı.
ATV sunucusu Deniz Türe, 25 Haziran 2022 tarihinde asgari ücret ile ilgili sunduğu bir haber üzerine % 40 zamdan bahsederken sehven maaşların 40 bin TL olacağını söyledi. Sehven yapılan bu hata sonrası Türe, saniye geçmeden sözlerini "6 bin TL'ye yaklaşacak" şeklinde revize etti.
Bu durumdan kendilerine pay çıkaran CHP'nin troll ağı ATV Haberi ve Deniz Türe'yi skandal bir şekilde hedef gösterdi.
Videonun sehven söylenilen kısmını kesen troller, sosyal medyada yayılması için birçok algı dolu paylaşımda bulundu.
Ancak gerçek çok geçmeden ortaya çıktı.
Bunun üzerine videoyu biçip sosyal medyada yayılmasına vesile olan Muhbir (@ajans_muhbir) isimli Twitter platformu, hemen paylaşımını kaldırdı.
Dezenformasyonla Mücadele Yasası'na göre yalan ve algı dolu haberler üzerinden yapılan siber zorbalığa 3 yıla kadar hapis cezası öngörülüyor.
Yasanın ilgili maddesi ise şöyle;
Halk arasında endişe, korku veya panik yaratmak amacıyla ülkenin iç ve dış güvenliği, kamu düzeni ve genel sağlığı ile ilgili gerçeğe aykırı bir bilgiyi, kamu barışını bozmaya elverişli şekilde alenen yayan kimse 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılacak. Failin, suçu gerçek kimliğini gizleyerek veya bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlemesi halinde söz konusu ceza yarı oranında artırılacak.
YASAYI İHLAL EDİP, TOPLUMU YANLIŞ YÖNLENDİREN CHP TROLL AĞININ DEŞİFRESİ
CHP'nin troll ağı tarafından gerçekleştirilen bu ahlaksız operasyon Dezenformasyonla Mücadele Yasası'nın önemini bir kez daha gözler önüne serdi.
Bu bağlamda Takvim.com.tr, ATV'yi hedef alan "Asgari ücret 40 bin TL olacak" yalanını servis eden sosyal medya platformlarını tek tek deşifre etti.
İşte toplumu yanlış yönlendirip, Dezenformasyonla Mücadele Yasası'nı çiğneyen CHP'nin troll ağının deşifresi;
Burhan Bursalı - @borubortecin
Fatih Sezer - @58fatihsezer
Kendine Muhabir - @kendinemuhabir
Hasan Arslan - @arslanhasantr
Hacı Nuh Kaya - @hacinuhkaya
Griffin - @griffincomtr
Milli Direniş - @Milli_direnis
Muhbir - @ajans_muhbir
23 DERECE - @yirmiucderece
WHO - @who98408150
Cafer Can - @TotemHaluk
Vatandaş Tube - @VatandasTube
Bircan Yıldırım - @BIrcanYildirim
Dijital Gaste - @dijitalgastecom
Duyur Haber - @duyurhaber
Ahlakı noksan sözde sporcu Derya Büyükuncu
Solcu Gazete - @solcugazete