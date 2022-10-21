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    • 22.10.2022 01:11
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    CHP'nin troll ağı Dezenformasyonla Mücadele Yasası'nı çiğnedi! Montaj video ile ATV'yi hedef aldıkları yalan haber ellerinde patladı

    CHP yandaşı, algı operatörü sosyal medya hesapları, montaj video üzerinden ATV'yi hedef alarak Dezenformasyonla Mücadele Yasası'nı aleni bir şekilde çiğnedi. 25 Haziran 2022'de ATV'de yayınlanan bir bültende asgari ücretle ilgili % 40 zamdan bahseden sunucu Deniz Türe sehven maaşların 40 bin TL olacağını söyledi. Türe, bu hata sonrası saniye geçmeden sözlerini "6 bin TL’ye yaklaşacak" şeklinde revize etti. Bu olay üzerinden videoyu montajlayarak sosyal medyada yeniymiş gibi yayan troller ATV'yi hedef gösterdi. Yasaya göre göre yalan ve algı dolu haberler üzerinden yapılan siber zorbalığa 3 yıla kadar hapis cezası öngörülüyor. Takvim.com.tr, Dezenformasyonla Mücadele Yasası'nı çiğneyen CHP'nin troll ağını tek tek deşifre etti.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    CHP’nin troll ağı Dezenformasyonla Mücadele Yasası’nı çiğnedi! Montaj video ile ATV’yi hedef aldıkları yalan haber ellerinde patladı

    Geçtiğimiz günlerde Meclis'ten geçerek yürürlüğe giren Dezenformasyonla Mücadele Yasası'nın önemi bir kez daha gözler önüne serildi.

    Bu durum CHP yandaşı, algı operatörü sosyal medya hesaplarının ATV Haber'i mesnetsiz bir iddia üzerinden hedef göstermesiyle kanıtlandı.



    ATV sunucusu Deniz Türe, 25 Haziran 2022 tarihinde asgari ücret ile ilgili sunduğu bir haber üzerine % 40 zamdan bahsederken sehven maaşların 40 bin TL olacağını söyledi. Sehven yapılan bu hata sonrası Türe, saniye geçmeden sözlerini "6 bin TL'ye yaklaşacak" şeklinde revize etti.

    Bu durumdan kendilerine pay çıkaran CHP'nin troll ağı ATV Haberi ve Deniz Türe'yi skandal bir şekilde hedef gösterdi.

    Videonun sehven söylenilen kısmını kesen troller, sosyal medyada yayılması için birçok algı dolu paylaşımda bulundu.

    Ancak gerçek çok geçmeden ortaya çıktı.


    Bunun üzerine videoyu biçip sosyal medyada yayılmasına vesile olan Muhbir (@ajans_muhbir) isimli Twitter platformu, hemen paylaşımını kaldırdı.

    Dezenformasyonla Mücadele Yasası'na göre yalan ve algı dolu haberler üzerinden yapılan siber zorbalığa 3 yıla kadar hapis cezası öngörülüyor.

    Yasanın ilgili maddesi ise şöyle;

    Halk arasında endişe, korku veya panik yaratmak amacıyla ülkenin iç ve dış güvenliği, kamu düzeni ve genel sağlığı ile ilgili gerçeğe aykırı bir bilgiyi, kamu barışını bozmaya elverişli şekilde alenen yayan kimse 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılacak. Failin, suçu gerçek kimliğini gizleyerek veya bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlemesi halinde söz konusu ceza yarı oranında artırılacak.


    YASAYI İHLAL EDİP, TOPLUMU YANLIŞ YÖNLENDİREN CHP TROLL AĞININ DEŞİFRESİ
    CHP'nin troll ağı tarafından gerçekleştirilen bu ahlaksız operasyon Dezenformasyonla Mücadele Yasası'nın önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

    Bu bağlamda Takvim.com.tr, ATV'yi hedef alan "Asgari ücret 40 bin TL olacak" yalanını servis eden sosyal medya platformlarını tek tek deşifre etti.

    İşte toplumu yanlış yönlendirip, Dezenformasyonla Mücadele Yasası'nı çiğneyen CHP'nin troll ağının deşifresi;



    Burhan Bursalı - @borubortecin



    Fatih Sezer - @58fatihsezer



    Kendine Muhabir - @kendinemuhabir



    Hasan Arslan - @arslanhasantr



    Hacı Nuh Kaya - @hacinuhkaya



    Griffin - @griffincomtr




    Milli Direniş - @Milli_direnis



    Muhbir - @ajans_muhbir



    23 DERECE - @yirmiucderece




    WHO - @who98408150



    Cafer Can - @TotemHaluk



    Vatandaş Tube - @VatandasTube



    Bircan Yıldırım - @BIrcanYildirim



    Dijital Gaste - @dijitalgastecom



    Duyur Haber - @duyurhaber




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    Solcu Gazete - @solcugazete
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    Haberler Güncel CHP'nin troll ağı Dezenformasyonla Mücadele Yasası'nı çiğnedi! Montaj video ile ATV'yi hedef aldıkları yalan haber ellerinde patladı
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