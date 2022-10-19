CHP'nin yalanlarla dolu eğitim vizyonu: Bitmemiş öğrenci yurdunu törenle açtılar!

CHP'li Adana Büyükşehir Belediyesi'nin daha önce sözde kurduğu Sahra Hastanesi yalanı kısa sürede elinde patlamıştı.
Milletin aklı ile dalga geçen Kılıçdaroğlu'nun "Bin kişilik sahra hastanesi kuruldu" dediği fuar alanında sadece 2 adet seperatör ve bölmelerin olduğu anlaşılmıştı. CHP'nin çok övündüğü Sahra Hastanesi'nin tabelası sökülüp bir kenara atılırken, hastane görünümü oluşturmak için konulan paravanlar çöp olmuştu.
YENİ ŞOV: TAMAMLANMAMIŞ ÖĞRENCİ YURDU
Yalana, algıya ve milletlin aklı ile dalga geçmeye doyamayan CHP bu sefer de büyük bir törenle bitmemiş öğrenci yurdu açılışı yaptı.