CHP'nin yalanlarla dolu eğitim vizyonu: Bitmemiş öğrenci yurdunu törenle açtılar!





VAKIF VE TARİKAT YURT ALGISI

Röportajdaki açıklamalar ise bir kez daha CHP'nin şovunu ve algısını gözler önüne serdi. İzmir'den geldiğini söyleyen genç henüz inşaat halindeki yurt hakkında, "Öncelikle herkese merhaba İzmir'den geliyorum Adana'ya. İlk defa geliyorum. Zeydan Başkanımızın yaptığı bu hizmetten dolayı çok teşekkür ediyorum. Bizi vakıf yurtlarına, tarikat yurtlarına mecbur bırakmadıkları için, böyle güzel çalışmalar yaptıkları için teşekkür ediyorum. Demek ki böyle hizmetler yapılabiliyormuş öğrencilere, gençlere. Sonsuz teşekkürler ediyorum" ifadelerini kullandı.