Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 19.10.2022 23:51
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 20.10.2022 00:06
    ABONE OL

    CHP'nin yalanlarla dolu eğitim vizyonu: Bitmemiş öğrenci yurdunu törenle açtılar!

    CHP’li Adana Büyükşehir Belediyesi’nin daha önce sözde kurduğu Sahra Hastanesi yalanı kısa sürmüş ve elinde patlamıştı. Kılıçdaroğlu’nun "Bin kişilik sahra hastanesi kuruldu" dediği fuar alanında sadece 2 adet seperatör ve bölmelerin olduğu anlaşılmıştı. CHP’nin çok övündüğü Sahra Hastanesi’nin tabelası sökülüp bir kenara atılırken, hastane görünümü oluşturmak için konulan paravanlar çöp olmuştu. Algı ve yalanlara her gün bir yenisi ekleyen CHP bu sefer bitmemiş öğrenci yurdunu törenle açtı.

    takvim.com.tr
    CHP bitmemiş öğrenci yurdunu törenle açtı

    CHP'li Adana Büyükşehir Belediyesi'nin daha önce sözde kurduğu Sahra Hastanesi yalanı kısa sürede elinde patlamıştı.



    Milletin aklı ile dalga geçen Kılıçdaroğlu'nun "Bin kişilik sahra hastanesi kuruldu" dediği fuar alanında sadece 2 adet seperatör ve bölmelerin olduğu anlaşılmıştı. CHP'nin çok övündüğü Sahra Hastanesi'nin tabelası sökülüp bir kenara atılırken, hastane görünümü oluşturmak için konulan paravanlar çöp olmuştu.



    YENİ ŞOV: TAMAMLANMAMIŞ ÖĞRENCİ YURDU
    Yalana, algıya ve milletlin aklı ile dalga geçmeye doyamayan CHP bu sefer de büyük bir törenle bitmemiş öğrenci yurdu açılışı yaptı.



        Sosyal medya hesabından paylaşımında bulanan Adana Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili Ozan Gülaçtı, CHP'nin bitmemiş yurt şovunu gözler önüne serdi.



        CHP'NİN EĞİTİM VİZYONUNU YANSITAN ÖĞRENCİ YURDU
        Videoda yurdun görülen giriş, koridor, yatak odası ve banyo bölümlerinin henüz inşaat aşamasında olduğu görülürken elektrik sisteminin dahi yapılmadığı ortaya çıkıyor.



        Videonun son bölümde yer alan bahçe ve bekleme salonundaki görüntülerde ise inşaat molozlarının olduğu görülürken CHP'nin algı, yalan ve milleti aklı ile nasıl dalga geçtiği bir kez daha ispatlanmış oluyor.



            SÖZDE ÖĞRENCİLERLE ALGI OYUNU
            CHP'li bir sunucunun bir grup öğrenci ile sunduğu öğrenci yurdu tanıtımında "Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın eğitim vizyonuna uygun olarak kız, erkek yurdumuzu açıyor olmanın onurunu ve gururunu yaşıyoruz" ifadelerini kullanıyor. Tamamlanmamış yurt üzerinden şov yapan CHP bununla yetinmeyerek sözde yurt öğrencileri ile röportaj yapıyor.



            VAKIF VE TARİKAT YURT ALGISI
            Röportajdaki açıklamalar ise bir kez daha CHP'nin şovunu ve algısını gözler önüne serdi. İzmir'den geldiğini söyleyen genç henüz inşaat halindeki yurt hakkında, "Öncelikle herkese merhaba İzmir'den geliyorum Adana'ya. İlk defa geliyorum. Zeydan Başkanımızın yaptığı bu hizmetten dolayı çok teşekkür ediyorum. Bizi vakıf yurtlarına, tarikat yurtlarına mecbur bırakmadıkları için, böyle güzel çalışmalar yaptıkları için teşekkür ediyorum. Demek ki böyle hizmetler yapılabiliyormuş öğrencilere, gençlere. Sonsuz teşekkürler ediyorum" ifadelerini kullandı.



            BOŞ YURT TÜM FONKSİYONLARIYLA HİZMET EDECEK YALANI
            Bir başka sözde öğrenci ise elektrik tesisatı bile dahi tamamlanmamış yurt için tüm arkadaşlarımızın tek tek fonksiyonlarına hizmet edeceğini belirterek, "Merhaba bende Züleyha, Mardin'den geliyorum. Son sınıf öğrencisiyim burada. Uzun zamandır yurt arayışı içindeydim, çok güzel bir yurda denk geldim. Tüm arkadaşlarımızın tek tek tüm fonksiyonlarına hizmet edecek bir yurt. Zeydan Başkanımıza, emeği geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. " dedi.



                CHP'NİN SAHRA HASTANESİ YALANI
                CHP'nin pandemi sürecinde yaptığı sahra hastanesi şovunun balonu çabuk sönmüştü. Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulduğu öne sürülen sözde sahra hastanesiyle ilgili CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 12 Nisan'da, "Bir haftada bin kişilik sahra hastanesi kurduk" diye övünmüştü.



                Belediye Başkanı Zeydan Karalar da koronavirüs salgınına karşı acil eylem planı çerçevesinde TÜYAP Fuar Alanı'na belediye olarak bin yataklı sahra hastanesini kurduklarını ve kullanıma hazır olduğunu açıklamıştı.



                HASTANE TABELASI YERDE
                CHP Adana milletvekillerinin önünde poz verdikleri 'Sahra Hastanesi' yazılı tabelanın söküldüğü ve duvarın yanına bırakıldığı görülmüştü. Kapının üst girişine ise TÜYAP Adana levhası yeniden asılarak, Başkan Karalar'ın "Bin kişilik hastane yaptık" dediği alanda ise güzellik fuarına katılacak olan firmaların stantları kurulmuştu.

                TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
                Başkan Erdoğan’dan kritik temas
                Haberler Güncel CHP'nin yalanlarla dolu eğitim vizyonu: Bitmemiş öğrenci yurdunu törenle açtılar!
                    SON DAKİKA