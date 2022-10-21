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    • 21.10.2022 18:14
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    • 21.10.2022 18:42
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    AK Partili Teğmen Mehmet Ali Çelebi'den kafatasçı Tanju Özcan'a salvolar: "Günü kurtaran partizan, son tahlilde 6+1'i destekler"

    Geçtiğimiz günlerde AK Parti rozeti takan Teğmen Mehmet Ali Çelebi, CHP ve yandaşları tarafından sistematik bir şekilde hedef gösterilmeye devam ediyor. 10 Aralık Hareketi'nin HDP ile olan yakın ilişkisine dikkat çekip "teröre destek verenlerle olamam" ifadelerini kullanan Çelebi'yi bu kez de CHP'nin kafatasçı belediye başkanı Tanju Özcan hedef aldı. AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'den Özcan'ın bu sözlerine yanıt gecikmedi. Çelebi, "Tanju Özcan’dan bir Çelebi çıkmaz. Tanju Özcan partizandır, son tahlilde 6+1’li masayı destekleyeceğim der. Günü kurtarır. Çelebi devlet adamıdır. Yanlışa yanlış der, gerekçeleriyle neden desteklemeyeceğini açıklar" dedi.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    Çelebi’den Özcan’a salvolar!

    Bir dönem Cumhuriyet Halk Partisi'nde siyaset yapan Bağımsız İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, geride bıraktığımız günlerde AK Parti saflarına katılmıştı.

    Türkiye'nin Kurtuluş Savaşı'ndan sonraki en ciddi ve çok cepheli bir egemenlik mücadelesi verdiğinin altını çizen Çelebi, "Millete cellat olan FETÖ teşkilatına karşı mücadelenizde yanınızdayım" ifadelerini kullanarak Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a hürmetlerini sunmuştu.


    Mehmet Ali Çelebi'ye rozetini Başkan Recep Tayyip Erdoğan taktı

    CHP'DEKİ 10 ARALIK HAREKETİ'NİN HDP İLE OLAN YAKIN İLİŞKİSİ
    CHP'den ayrılış sürecini de A Haber ekranlarında yayımlanan Arka Plan programında detaylarıyla anlatan AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, CHP'nin ekseninin kaydığına dikkat çekerek 10 Aralık Hareketi'nin HDP ile olan ilişkisine dikkat çekti ve "teröre destek verenlerle olamam" ifadelerini kullandı.



    Teğmen Çelebi, Atatürk'e soykırımcı deyip HDP ile yan yana poz veren, Mavi Vatan'a dil uzatıp Azerbaycan'ın haklı mücadelesine kara çalan CHP'deki ortamdan rahatsız olduğunu dile getirdi.



        MEHMET ALİ ÇELEBİ'Yİ SİSTEMATİK BİR ŞEKİLDE HEDEF GÖSTERDİLER
        Bir yandan da CHP kanadından Mehmet Ali Çelebi'yi hedef alan açıklamalar hız kesmeden devam ediyor. Başta Grup Başkanvekili Özgür Özel olmak üzere partililer sistematik bir şekilde Çelebi'yi hedef aldı.

        O isimler arasında CHP'den bir yıl süreyle ihraç edilen, ırkçı ve yabancı düşmanı tutumuyla ön plana çıkan Tanju Özcan da vardı.

        Özcan, "Ben ne Mehmet Ali Çelebi'yim ne de Arzu Aydın'ım. Benim ilkelerim var. Beni yöneten ilkelerim, menfaatlerim değil" şeklinde konuşarak AK Parti rozeti takan Çelebi'yi hedef gösterdi.



        "PARTİZAN, SON TAHLİLDE 6+1'İ DESTEKLER"
        CHP'li Bolu Belediye Başkanı'nın bu sözleri AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'den yanıt gecikmedi.

        Tanju Özcan'ın günü kurtaran bir partizan olduğunu, son kertede 6+1'lik masayı destekleyeciğine dikkat çeken Çelebi, "Tanju Özcan'dan bir Çelebi çıkmaz. Tanju Özcan partizandır, son tahlilde 6+1'li masayı destekleyeceğim der. Günü kurtarır. Çelebi devlet adamıdır. Yanlışa yanlış der, gerekçeleriyle neden desteklemeyeceğini açıklar. Gelecek nesilleri düşünür" açıklamasını yaptı.



        MANİDAR PAYLAŞIM: "TANJU ÖZCAN VE İLKELERİ..."
        Tanju Özcan'ın kendisini ilkeli olarak lanse etmesine de manidar bir cevap veren Çelebi, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda Özcan'ın makam şoförünü genel müdürü olarak atamasına dikkat çekti ve "Tanju Özcan ve ilkeleri" ifadelerini kullandı.


            Teğmen Çelebi'nin dikkat çektiği olayı takvim.com.tr "IRKÇININ TORPİLİ DE BU" manşetiyle haberleştirmişti.

            Bilindiği üzere CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, makam şoförü kadrosunda çalışan Özgür Yıldız'ı belediyenin şirketi olan Bol Tur Turizm Organizasyon Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi'ne genel müdür olarak getirmişti.

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