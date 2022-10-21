AK Partili Teğmen Mehmet Ali Çelebi'den kafatasçı Tanju Özcan'a salvolar: "Günü kurtaran partizan, son tahlilde 6+1'i destekler"

Bir dönem Cumhuriyet Halk Partisi'nde siyaset yapan Bağımsız İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, geride bıraktığımız günlerde AK Parti saflarına katılmıştı.
Türkiye'nin Kurtuluş Savaşı'ndan sonraki en ciddi ve çok cepheli bir egemenlik mücadelesi verdiğinin altını çizen Çelebi, "Millete cellat olan FETÖ teşkilatına karşı mücadelenizde yanınızdayım" ifadelerini kullanarak Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a hürmetlerini sunmuştu.
Mehmet Ali Çelebi'ye rozetini Başkan Recep Tayyip Erdoğan taktı
CHP'DEKİ 10 ARALIK HAREKETİ'NİN HDP İLE OLAN YAKIN İLİŞKİSİ
CHP'den ayrılış sürecini de A Haber ekranlarında yayımlanan Arka Plan programında detaylarıyla anlatan AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, CHP'nin ekseninin kaydığına dikkat çekerek 10 Aralık Hareketi'nin HDP ile olan ilişkisine dikkat çekti ve "teröre destek verenlerle olamam" ifadelerini kullandı.
Teğmen Çelebi, Atatürk'e soykırımcı deyip HDP ile yan yana poz veren, Mavi Vatan'a dil uzatıp Azerbaycan'ın haklı mücadelesine kara çalan CHP'deki ortamdan rahatsız olduğunu dile getirdi.