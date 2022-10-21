AK Partili Teğmen Mehmet Ali Çelebi'den kafatasçı Tanju Özcan'a salvolar: "Günü kurtaran partizan, son tahlilde 6+1'i destekler"





MEHMET ALİ ÇELEBİ'Yİ SİSTEMATİK BİR ŞEKİLDE HEDEF GÖSTERDİLER

Bir yandan da CHP kanadından Mehmet Ali Çelebi'yi hedef alan açıklamalar hız kesmeden devam ediyor. Başta Grup Başkanvekili Özgür Özel olmak üzere partililer sistematik bir şekilde Çelebi'yi hedef aldı.



O isimler arasında CHP'den bir yıl süreyle ihraç edilen, ırkçı ve yabancı düşmanı tutumuyla ön plana çıkan Tanju Özcan da vardı.



Özcan, "Ben ne Mehmet Ali Çelebi'yim ne de Arzu Aydın'ım. Benim ilkelerim var. Beni yöneten ilkelerim, menfaatlerim değil" şeklinde konuşarak AK Parti rozeti takan Çelebi'yi hedef gösterdi.