Emniyet teröristlerin tepesine çöktü: Sözde savaşçılar paketlendi

SİLAHLI VE İDEOLOJİK EĞİTİM

Bölücü terör örgütü PKK'nın "Suriye Yapılanması" içerisinde silahlı olarak faaliyet yürütmek amacıyla 2014 yılında yasa dışı yollardan Suriye'ye geçerek bölücü terör örgütü PKK içerisinde silahlı ve ideolojik eğitimler alan, bölücü terör örgütü PKK içerisinde sözde "Savaşçı" olarak faaliyetlerde bulunan ve yine yasa dışı yollarla ülkemize geldikleri tespit edilen iki terörist, operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.