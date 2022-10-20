AK Parti'ye katılan Mehmet Ali Çelebi ve İsmail Ok'tan A Haber'e özel açıklamalar

2020 yılının Şubat ayında İYİ Parti'den istifa eden Balıkesir Bağımsız Milletvekili İsmail Ok, geçtiğimzi aylarda AK Parti saflarına geçmişti.
Ok'un ardından bir dönem CHP'de de siyaset yapan Bağımsız İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi de geride kalan günlerde AK Parti'ye katıldı.
İki vekil, A Haber ekranlarından yayınlanan Arka Plan programına konuk oldu.
İşte öne çıkan açıklamalar;
"Neden CHP'den ayrıldım? Aslında 2 sene oldu. Tek bir cümle ile özetleyebilir. Demirtaş'a şeref madalyası, Çelebi'ye linç kampanyası.
HDP yönetimi ile aranıza mesafe koyun dedik. 10 Aralık yapılanması var partide ve bölücü, ayrılıkçı bir yapı var.
Canan Kaftancıoğlu, Atatürk'ün sözlerini militarist bulmuş, teröristleri anmıştı.
Biz Atatürk'e soykırımcı diyen HDP ile nasıl yan yana gelebiliriz diye sorduk. HDP Sözcüsü Ebru Günay, 1915'teki Ermeni Soykırımını Dersin Soykırımı izlemiş diyor. Buna bir tek ben tepki verdim. Neden mi ayrıldım? İşte cevapları.
Işığımız Öcalan diye HDP yönetimini toplantıda sordum. Bu ikisinin yan yana gelme olasılığı nedir dedim, HDP'yi örgüt ile ilişkilendirmeyin dediler. Benimle birlikte 2 vekil bunları ifade etti. Başımıza gelmedik kalmadı."
Taban bizimle aynı düşünüyor. Burada bir baş, gövde uyumu sorunu var. Ünal Çeviköz, 'Azerbaycan'a maalesef yardım ettik' diyor.
FETÖ'ye destek söylemi büyük tehdit. CHP bizi yargılayan FETÖ'cüleri göreve geri getirmek istiyor.
10 Aralık yapılanması CHP'yi böldü.
"İYİ PARTİ'DEN SOROSÇULAR YÜZÜNDEN AYRILDIM"
AK Parti Balıkesir Milletvekili İsmail Ok'un açıklamalarından öne çıkanlar;
İYİ Parti'den Sorosçular yüzünden ayrıldım. Soros vakıflarından fonlananlar İYİ Parti'de kritik görevlerde
Müsavat Dervişoğlu, HDP için yasal bir parti demiştir.
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