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    • 20.10.2022 21:33
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    AK Parti'ye katılan Mehmet Ali Çelebi ve İsmail Ok'tan A Haber'e özel açıklamalar

    AK Parti'ye katılan Mehmet Ali Çelebi ve İsmail Ok, A Haber ekranlarında yayınlanan Arka Plan programına konuk oldu. AK Parti'ye geçiş sürecini anlatan Çelebi, "Neden CHP'den ayrıldım? Aslında 2 sene oldu. Tek bir cümle ile özetleyebilir. Demirtaş'a şeref madalyası, Çelebi'ye linç kampanyası. "Biz Atatürk'e soykırımcı diyen HDP ile nasıl yan yana gelebiliriz diye sorduk. HDP'yi örgüt ile ilişkilendirmeyin dediler. Benimle birlikte 2 vekil bunları ifade etti. Başımıza gelmedik kalmadı" dedi.

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    2020 yılının Şubat ayında İYİ Parti'den istifa eden Balıkesir Bağımsız Milletvekili İsmail Ok, geçtiğimzi aylarda AK Parti saflarına geçmişti.

    Ok'un ardından bir dönem CHP'de de siyaset yapan Bağımsız İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi de geride kalan günlerde AK Parti'ye katıldı.

    İki vekil, A Haber ekranlarından yayınlanan Arka Plan programına konuk oldu.



    İşte öne çıkan açıklamalar;

    "Neden CHP'den ayrıldım? Aslında 2 sene oldu. Tek bir cümle ile özetleyebilir. Demirtaş'a şeref madalyası, Çelebi'ye linç kampanyası.

    HDP yönetimi ile aranıza mesafe koyun dedik. 10 Aralık yapılanması var partide ve bölücü, ayrılıkçı bir yapı var.

    Canan Kaftancıoğlu, Atatürk'ün sözlerini militarist bulmuş, teröristleri anmıştı.

    Biz Atatürk'e soykırımcı diyen HDP ile nasıl yan yana gelebiliriz diye sorduk. HDP Sözcüsü Ebru Günay, 1915'teki Ermeni Soykırımını Dersin Soykırımı izlemiş diyor. Buna bir tek ben tepki verdim. Neden mi ayrıldım? İşte cevapları.

    Işığımız Öcalan diye HDP yönetimini toplantıda sordum. Bu ikisinin yan yana gelme olasılığı nedir dedim, HDP'yi örgüt ile ilişkilendirmeyin dediler. Benimle birlikte 2 vekil bunları ifade etti. Başımıza gelmedik kalmadı."



    Taban bizimle aynı düşünüyor. Burada bir baş, gövde uyumu sorunu var. Ünal Çeviköz, 'Azerbaycan'a maalesef yardım ettik' diyor.

    FETÖ'ye destek söylemi büyük tehdit. CHP bizi yargılayan FETÖ'cüleri göreve geri getirmek istiyor.

    10 Aralık yapılanması CHP'yi böldü.


    "İYİ PARTİ'DEN SOROSÇULAR YÜZÜNDEN AYRILDIM"
    AK Parti Balıkesir Milletvekili İsmail Ok'un açıklamalarından öne çıkanlar;

    İYİ Parti'den Sorosçular yüzünden ayrıldım. Soros vakıflarından fonlananlar İYİ Parti'de kritik görevlerde

    Müsavat Dervişoğlu, HDP için yasal bir parti demiştir.


    Detaylar geliyor...



        "MİLLETE CELLAT OLAN FETÖ TEŞKİLATINA KARŞI MÜCADELENİZDE YANINIZDAYIM"

        Çelebi yaptığı açıklamada şunları söyledi:

        "Öncelikle Allah utandırmasın. Neden Buradayım? Sayın Cumhurbaşkanım siz canınızla, ben özgürlüğümle, milletimiz bağımsızlığıyla tehdit edildi. Eğer siz 15 Temmuz gecesi direnmeseydiniz bugün ben, kumpaslarda yargılanan komutanlarımız, kardeşlerimiz ve Türkiye'nin önde gelen binlerce ismi o gece aileleriyle birlikte katledilmiştik. Bugün hiçbirimiz hayatta değildik. Daha da önemlisi milletimiz bağımsızlığını yitirmişti. İşte bu nedenle bu millete cellat olan FETÖ teşkilatına karşı mücadelenizde yanınızdayım."

        "TÜRKİYE, KURTULUŞ SAVAŞI'NDAN SONRAKİ EN CİDDİ VE ÇOK CEPHELİ BİR EGEMENLİK MÜCADELESİ VERMEKTEDİR"

        Asker kökenli bir milletvekili olduğunu belirten Çelebi sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Vücudum vatan toprağından, nefesim vatan havasındandır. 1 milyona yakın asker, polis, korucu, silah arkadaşım görevinin başında. Ben aynı zamanda onların onurunu koruyorum. Birçok devre arkadaşım şehit düştü, 40 bine yakın vatan evladı toprağa düştü. Kurşun ve şarapnel yağmurlarında, mayın pusularında bir kolum fazla, bir bacağım fazla diyerek paramparça vatan olan kahraman Türk askerleri adına bu millete cellat olan hain PKK/PYD terör örgütüne karşı mücadelenizde yanınızdayım.

        Ve temel gerekçem şu; Türkiye Cumhuriyeti devleti Kurtuluş Savaşı'ndan sonraki en ciddi ve çok cepheli bir egemenlik mücadelesi vermektedir. Mavi Vatan'dan Libya'ya, Suriye'den Irak'a, Azerbaycan'a, Yunanistan'a tüm bu cephelerde mücadelemiz akamete uğramadan devam etmelidir. İşte bu nedenle ben de bir Atatürk askeri, Kuvay-ı Milliye neferi olarak Türkiye yüzyılın mücadelesinde yanınızdayım. Mücadelemiz, dirayetimiz, direncimiz, inancımız mensubiyetinden onur duyduğumuz Türk milletinin varoluş gayesine hizmet, Türkiye Cumhuriyeti'nin devamlılığına sonuna kadar destektir. "
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