AK Parti rozeti takan Mehmet Ali Çelebi'nin annesi Rukiye Çelebi: Çok onurlandım, oğluma milli cepheye geçtiği için haklarımı helal ediyorum





Çelebi, "Çok sevinçliyim bir anne olarak. Oğlum milli cepheye geçtiği için çok onurlandım, gururlandım. Oğluma milli cepheye geçtiği için bütün haklarımı helal ediyorum. Bundan sonra Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın yanında ve arkasındayız" dedi.