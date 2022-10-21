AK Parti rozeti takan Mehmet Ali Çelebi'nin annesi Rukiye Çelebi: Çok onurlandım, oğluma milli cepheye geçtiği için haklarımı helal ediyorum

Bir dönem Cumhuriyet Halk Partisi'nde siyaset yapan Bağımsız İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, geride bıraktığımız günlerde AK Parti saflarına katılmıştı.
Türkiye'nin Kurtuluş Savaşı'ndan sonraki en ciddi ve çok cepheli bir egemenlik mücadelesi verdiğinin altını çizen Çelebi, "Millete cellat olan FETÖ teşkilatına karşı mücadelenizde yanınızdayım" ifadelerini kullanarak Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a hürmetlerini sunmuştu.
Mehmet Ali Çelebi'ye rozetini Başkan Recep Tayyip Erdoğan taktı
"OĞLUM MİLLİ CEPHEYE GEÇTİĞİ İÇİN ONURLANDIM"
Bu gelişmenin ardından Mehmet Ali Çelebi'nin annesi Rukiye Çelebi, oğlunun AK Parti saflarına katılmasını büyük bir sevinçle karşıladı.
Çelebi, "Çok sevinçliyim bir anne olarak. Oğlum milli cepheye geçtiği için çok onurlandım, gururlandım. Oğluma milli cepheye geçtiği için bütün haklarımı helal ediyorum. Bundan sonra Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın yanında ve arkasındayız" dedi.