Espor’un kalbi bu zirvede attı

NASIL OYNAYACAĞIZ?

Zirvenin ikinci panelinde InGame Group Kurucu Ortağı Genco Alp ve RIOT Games Türkiye Ülke Müdürü Erdinç İyikul, İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Ali Efe İralı moderatörlüğünde oyun sağlayıcılar olarak 2023 planlarını aktardı. RIOT Games Türkiye Ülke Müdürü Erdinç İyikul, son yedi-sekiz aydır pandeminin etkilerini atlatmaya başladıklarına işaret ederek 2022'nin RIOT açısından oldukça verimli geçtiğine işaret etti. Bu sene çok büyük ses getiren "Arcane" isimli dizi filmi çıkardıklarını hatırlatan İyikul, "Oyunu ben sanat eseri olarak görüyorum; müzikleri, grafikleri, kurgusu… 10 yılı aşkın bir süre tek bir oyunla devam ettik ve bu oyunu etrafına ördüğümüz hikayelerle devam etme şansı bulduk. RIOT olarak yıllardır müzik, çizgi roman, kitap gibi alanlarda yatırımlar yapıyorduk. Yıllardır oyuncularımızdan da "bu kadar hikaye, evren oluşturdunuz, bunları dizi, film yapın, izleyelim" beklentisi vardı. Ama biz bunları bir yere vermek istedik, yapacaksak kendi ekibimizin yönetiminde bunu gerçekleştirmek istedik. Arcane de çok uzun bir geliştirme sürecinin sonucunda ortaya çıktı" dedi.

Zula'nın geliştiricisi InGame Group ise Çukur dizisini televizyondan oyuna uyarlamıştı. InGame Group Kurucu Ortağı Genco Alp, oyunlarının yaşayan bir organizma olduğunu belirterek "Zula bu coğrafyada ortaya çıkan bir oyun. Dolayısıyla bu coğrafyadan çıkan başka hikayelerle de marka ve stratejik işbirlikleri yapmak işin doğal bir parçası. Çukur da böyle ortaya çıktı. İlk defa karşılıklı olarak birbirinin içine entegre olan bir çalışma yaptık. Zula içinde bir Çukur haritası yaptık ve kendi sesleriyle oyunun içinde dahil ettik. Aynı zamanda Zula oyunu da dizinin içine entegre oldu. Milyonlara erişen oyunları yaptığınız içerik olarak onları sürekli geliştirmek, tüketicinin ihtiyaçlarına göre adapte, revize etmek zorundasınız. Çukur da böyle bir bakış açısıyla ortaya çıktı" dedi.

ESPOR'DA NASIL REKLAM VERİLİR?

Digital Advice Lab Kurucu Berk Kuşaksız, markaların E-spor'a bakış açısını anlattı. Espor'daki büyük potansiyele ve 40 milyona yakın izleyiciye rağmen markaların bu alan ilgisinin sınırlı olduğuna işaret eden Kuşaksız, bu alanda bir geri dönüşüm alabilmek için markaların ilk adımda futbol takım sponsorluğunda olduğu gibi sürekli ve sürdürülebilir bir iletişim kurması gerektiğine söyledi. "Reklamverenin hep bir geri dönüşüm almak istiyor. Dolayısıyla bir yayında başka içerik dönerken tüketiciye nasıl erişebileceğini, nasıl entegre olabileceğini keşfedememiş durumda" diyen Kuşaksız, "Bu nedenle sponsorlukla başlıyorlar ama bunu da sürekli yapmadıkları için bilinirlikleri azalıyor. Bu nedenle ilk adımda düzenli bir iletişim kurmalılar" diye de ekledi.

Markaların Espor'daki yaş kitlesini de tam olarak kestiremediklerine işaret eden Kuşaksız, "Evet, genç bir kitle var ama alt kırılımlarda hangi yaş grupları ön planda bilemiyorlar. Bu da onların biraz geri durmasına neden olabiliyor" dedi.

OYUN DÜNYASI WEB2'DEN WEB3'E NASIL GEÇECEK?

Zirvenin üçüncü panelinde Themindstone Blockchain Labs, Kurucusu Tansel Kaya moderatörlüğünde 4129Grey CEO'su Alemşah Öztürk, Trivians CEO'su Efe Kethüda, Spintop.Network, CEO'su Sinan Gülfidan ve Trivians.io CGO'su ve Atlas.Space CXO'su Berk Uder, blok zinciri, NFT gibi yeni teknolojilerin oyun dünyasını nasıl etkilediğini tartıştı. Bu panelin arkasından Bilgehan Baykal, Metaverse'de espor başlıklı bir sunum gerçekleştirdi.

Günün dördüncü panelinde ise The Company Kurucusu Murat Tayhan moderatörlüğünde Little Caesars Türkiye Pazarlama Direktörü Pelin Akın Çiftçioğlu, PepsiCo Tüketici Promosyonları ve İş Ortaklıkları Müdürü Mehmet Behlil ve Denizbank NeoHub Genel Müdürü Gürhan Çam, markaların Espor alanında nasıl konumlanması gerektiğini, yatırımlarına nasıl yön vermesi gerektiğini anlattı.

"Oyun içinde Oyun" başlıklı günün son panelinde ise Game Factory COO'su Erdal Sarı moderatörlüğünde eski Espor oyuncuları, şimdi ise takım sahibi ya da bu alanda yayıncılık yapan SHN Espor Kurucusu Emrah Şahan, Dark Passage Kurucu Ortağı Ertuğ Okçuoğlu ve esports360 Kurucu Ortağı İlker Karaş, Espor alanındaki büyüme potansiyelini, mevcut sorunları ele aldılar.