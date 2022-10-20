Espor’un kalbi bu zirvede attı

Turkuvaz Dergi Genel Müdür Yardımcısı Özgür Atanur'un konuşmasıyla başlayan zirvede Atanur; Espor endüstrisinin 24 milyar dolara varacağı tahmin edildiğini belirterek, "Hepimizin izlediği gibi küreselleşmenin ve teknolojik gelişmelerin etkileri birçok alanda olduğu gibi spor endüstrisi alanında da yeniliklere ve devinimlere sebebiyet verdi. Bu yenilikler arasında en önemlisi, spor endüstrisinde kendine has özellikleri olan ve boyutu, gelişme trendi kapsamında değerlendirildiğinde yeni bir ekonomi olarak da adlandırılabilecek e-spor. E-spor, hem piyasa değeri hem de katılımcı sayısı açısından patlayıcı bir büyüme gösterdi. Daha da önemlisi e-spor artık resmi bir spor dalı haline geldi. Sektörün bu denli hızlı büyümesine birçok faktör etki ediyor. Akıllı telefon ve tabletlerin, konsolların yaygınlaşması, donanım maliyetlerinin ucuzlaması, internetin yayıncılığı kolaylaştırması, akıllı telefon kullanımıyla beraber mobil oyuncuların yaş aralığının genişlemesi ve e-sporun bir spor dalı olarak kabul görmesi bunların başında geliyor. Biraz rakamlara bakacak olursak; araştırma şirketi Newzoo verilerine göre 2021 yılsonunda, küresel e-spor geliri 1.13 milyar dolara ulaştı. 2022 sonunda dünya çapında e-spor gelirlerinin yaklaşık 1.4 milyar dolar olması, 2025 yılına kadar da iyi senaryoda 1.85 milyar dolara ulaşacağı tahmin ediliyor. 2022'de Espor izleyici sayısı yüzde 8.7 artarak 532 milyon kişiye ulaştı. Oyunların canlı yayın izleyici sayısı ise sene sonu itibarıyla 921 milyon kişiyi görecek. Espor'daki sponsorluklar ve gelirlerinin ise 2022 sonunda 837 milyon doları görmesi bekleniyor. 2024'te rekabetçi oyun izleyicisinin 600-650 milyona ulaşması ve 10 milyar dolarlık Espor endüstrisinin 24 milyar dolara varacağı tahmin ediliyor. Ülkemize bakacak olursak; Türkiye espor'da lider ülkelerden biri haline geldi. 84 milyon kişiden 43 milyonu video oyunu oynuyor, yetişkinlerde bu rakam yüzde 76'ya ulaşıyor. Türkiye dünya çapında en çok oyun oynayan ülkeler arasında 14. sırada yer alıyor. 1000'den fazla lisanslı Espor oyuncusuna sahip olan ülkemizde popüler oyun markalarının ürettiği rekabete dayalı içerikler geniş kitleler tarafından tercih ediliyor, oynanıyor ve müsabakaları izleniyor" şeklinde konuştu.
Yaklaşık 40 milyon kişinin oyun oynadığı Türkiye'de Espor'un ortalama 6 milyona yakın takipçisi bulunuyor. Önümüzdeki üç yılda, ekonomisinin 5 milyar dolara yaklaşacağı tahmin edilen espor hızla müzikten çizgi romana, dev etkinliklerden moda işbirliklerine kadar geniş bir yelpazeye yayılan gelişimiyle büyük eğlence endüstrisinin bir parçası haline geliyor. Zirvenin açılış konuşmasının Türkiye Espor Federasyonu Başkanı Alper Afşin Özdemir, bu konuya dikkat çekerek "Dört yıl içinde Espor'un geldiği noktanın umut verici olduğunu, Türkiye'de Espor konusundaki farkındalığın üst seviyeye ulaştığını, milyonlarca gencin Espor'u takip ettiğini" ifade etti. Türkiye'de halihazırda 15 bin lisanslı Espor oyuncusu ve 200'ün üzerinde lisanslı kulüp ve 100 civarında Espor tesisi olduğunu belirten Özdemir, önümüzdeki dönemde büyük başarıların artarak devam edeceğini belirtti.
OYUN NASIL DEĞİŞİYOR
Zirvede "Oyun Nasıl Değişiyor?" başlıklı bir konuşma yapan Gamefactory Kurucu Ortağı Murat Kahraman, 5G'nin oyun sektöründe büyük bir değişimi tetikleyeceğini çünkü artan hızla beraber yüksek hız ve görüntü kalitesi gerektiren oyunların oynanabileceği cihaz sayısının artacağına işaret etti. 5G'nin diğer olumu bir etkisinin ise izleyici tabanın artması olacağını söyleyen Kahraman, "İzleyici sayısının artması Espor takımları için daha fazla sponsorluk ve gelir anlamına gelecek. Ayrıca 5G, cloud gaming alanında da bir sıçrama yaratacak, çünkü buluttaki bilgisayarlar üzerinden evdeki daha düşük kaliteli bilgisayarlar ya da televizyon üzerinden yüksek kaliteli oyunları oynama imkanı doğacak. Başka bir deyişle her oyunu her bilgisayarda oynayabileceğiz böylece daha fazla yeni oyuncu ortaya çıkacak ve daha geniş bir yetenek havuzuna ulaşabileceğiz" dedi.