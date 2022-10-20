CHP'nin muhtarlara verdiği değer bu kadar: Muhtarlık İşleri Müdürlüğü kapatıldı! İftira atan Özgür Özel buna cevap versin

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN MUHTARLARA MÜJDELER

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ise, dün yaptığı konuşmada AK Parti iktidarının muhtarlara verdiği değeri bir kez daha gözler önüne serdi. Başkan Erdoğan konuşmasında muhtarların temsili noktasında şu sözleri söylemişti "Muhtarlık müessesesine verdiğimiz önemi İçişleri Bakanlığımız bünyesinde Muhtarlar Daire Başkanlığı kurarak açıkça gösterdik. Muhtarlarımızın taleplerini yakından takip etmek amacıyla, büyükşehir belediyelerinde Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı, diğer belediyelerde ise Muhtarlık İşleri Müdürlüklerinin kurulmasını biz sağladık. Bunun için valiliklerde bir vali yardımcısı, büyükşehirlerde genel sekreter yardımcısı ve diğer belediyelerde ise bir başkan yardımcısını muhtarlarımızın taleplerini takip etmek amacıyla sorumlu kıldık."