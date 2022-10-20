CHP'nin muhtarlara verdiği değer bu kadar: Muhtarlık İşleri Müdürlüğü kapatıldı! İftira atan Özgür Özel buna cevap versin

CHP'li Özgür Özel, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın dün Ankara'daki Muhtarlar Evi'nin açılışı ile 100 Muhtar Hizmet Binası Temel Atma Töreni'yle ilgili bir iftirada bulunarak muhtarların söz konusu etkinliğe katılması için valiler tarafından baskıya uğradığını iddia etmişti.
CHP'NİN VERDİĞİ DEĞER ORTAYA ÇIKTI
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, söz konusu iftirayı atadursun CHP'nin muhtarlara verdiği değer ortaya çıktı. CHP'li Çankaya Belediyesi 2015 yılında resmi yazıyla belediye bünyesinde Muhtarlık İşleri Müdürlüğü'nü kaldırdı.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN MUHTARLARA MÜJDELER
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ise, dün yaptığı konuşmada AK Parti iktidarının muhtarlara verdiği değeri bir kez daha gözler önüne serdi. Başkan Erdoğan konuşmasında muhtarların temsili noktasında şu sözleri söylemişti "Muhtarlık müessesesine verdiğimiz önemi İçişleri Bakanlığımız bünyesinde Muhtarlar Daire Başkanlığı kurarak açıkça gösterdik. Muhtarlarımızın taleplerini yakından takip etmek amacıyla, büyükşehir belediyelerinde Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı, diğer belediyelerde ise Muhtarlık İşleri Müdürlüklerinin kurulmasını biz sağladık. Bunun için valiliklerde bir vali yardımcısı, büyükşehirlerde genel sekreter yardımcısı ve diğer belediyelerde ise bir başkan yardımcısını muhtarlarımızın taleplerini takip etmek amacıyla sorumlu kıldık."