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    • 20.10.2022 22:04
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    • 20.10.2022 22:16
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    CHP'nin muhtarlara verdiği değer bu kadar: Muhtarlık İşleri Müdürlüğü kapatıldı! İftira atan Özgür Özel buna cevap versin

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün muhtarlarla bir araya geldiği toplantıda muhtarlara müjdeler vererek "Muhtarlık müessesesine verdiğimiz önemi İçişleri Bakanlığımız bünyesinde Muhtarlar Daire Başkanlığı kurarak açıkça gösterdik. Muhtarlarımızın taleplerini yakından takip etmek amacıyla, büyükşehir belediyelerinde Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı, diğer belediyelerde ise Muhtarlık İşleri Müdürlüklerinin kurulmasını biz sağladık. Bunun için valiliklerde bir vali yardımcısı, büyükşehirlerde genel sekreter yardımcısı ve diğer belediyelerde ise bir başkan yardımcısını muhtarlarımızın taleplerini takip etmek amacıyla sorumlu kıldık." ifadelerini kullanmıştı. CHP'li Özgür Özel ise Ankara'daki toplantıya muhtarların katılması için valilerin muhtarlara baskı yaptığı iftirasında bulumuştu. 2015 yılından ortaya çıkan bir belge ise CHP'nin muhtarlara verdiği değeri gözler önüne serdi. Söz konusu belgeye göre CHP'li Çankaya Belediyesi, belediye bünyesindeki Muhtarlık İşleri Müdürlüğü'nü kapattı.

    CHP’nin muhtarlara verdiği değer bu kadar

    CHP'li Özgür Özel, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın dün Ankara'daki Muhtarlar Evi'nin açılışı ile 100 Muhtar Hizmet Binası Temel Atma Töreni'yle ilgili bir iftirada bulunarak muhtarların söz konusu etkinliğe katılması için valiler tarafından baskıya uğradığını iddia etmişti.

    CHP'NİN VERDİĞİ DEĞER ORTAYA ÇIKTI
    CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, söz konusu iftirayı atadursun CHP'nin muhtarlara verdiği değer ortaya çıktı. CHP'li Çankaya Belediyesi 2015 yılında resmi yazıyla belediye bünyesinde Muhtarlık İşleri Müdürlüğü'nü kaldırdı.

    BAŞKAN ERDOĞAN'DAN MUHTARLARA MÜJDELER
    Başkan Recep Tayyip Erdoğan ise, dün yaptığı konuşmada AK Parti iktidarının muhtarlara verdiği değeri bir kez daha gözler önüne serdi. Başkan Erdoğan konuşmasında muhtarların temsili noktasında şu sözleri söylemişti "Muhtarlık müessesesine verdiğimiz önemi İçişleri Bakanlığımız bünyesinde Muhtarlar Daire Başkanlığı kurarak açıkça gösterdik. Muhtarlarımızın taleplerini yakından takip etmek amacıyla, büyükşehir belediyelerinde Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı, diğer belediyelerde ise Muhtarlık İşleri Müdürlüklerinin kurulmasını biz sağladık. Bunun için valiliklerde bir vali yardımcısı, büyükşehirlerde genel sekreter yardımcısı ve diğer belediyelerde ise bir başkan yardımcısını muhtarlarımızın taleplerini takip etmek amacıyla sorumlu kıldık."

        Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Genel Başkanı Bekir Aktürk, Muhtarlar Evi'nde düzenlediği basın toplantısında, iftiralara maruz kaldıklarını belirterek "19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla Ankara'ya gelen 20 bin muhtarın, bugün Yüce Meclis'in çatısı altında Beştaş ve Özel'in iftiralarıyla karşı karşıya kaldığını" dedi.



        Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, Muhtarlar Günü dolayısıyla bulunduğu davet üzerine Ankara'ya geldiklerini söyleyen Aktürk, önce Anıtkabir'e gittiklerini, daha sonra Ankara'da yaptırılan Muhtarlar Evi'nin açılışı ile 30 büyükşehirde yapılacak 100 muhtarlık hizmet binasının temel atma törenlerine katıldıklarını anlattı.



        "YALANDIR, BÜHTANDIR"
        Bunlar ve birçok hizmeti için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a müteşekkir olduklarını belirten Aktürk, şöyle konuştu:
        "HDP Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın Ankara'ya gelmek için 1000 lira aldığımız, CHP'li Özgür Özel'in de valilerden baskı gördüğümüz yönündeki iddiaları kesinlikle yalandır, bühtandır.



            "YALANI HDP KENDİNE YAKIŞTIRABİLİR, CHP'Yİ KAMUOYU TAKDİRİNE BIRAKIYORUZ"
            "Yüce Meclis çatısı altında bu yalanı HDP kendine yakıştırabilir, CHP'lilerin yakıştırmasını ise kamuoyu takdirine bırakıyoruz. Buraya gelen muhtarlarımıza atılan bu iftirayı kabul etmiyoruz. Bu iftirayı atanları kınıyoruz, bu sözleri onlara iade ediyoruz."

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            Haberler Güncel CHP'nin muhtarlara verdiği değer bu kadar: Muhtarlık İşleri Müdürlüğü kapatıldı! İftira atan Özgür Özel buna cevap versin
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