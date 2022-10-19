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    • 19.10.2022 08:50
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    • 19.10.2022 08:50
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    Son dakika: Jandarmadan kalaşnikoflu uyuşturucu şebekesine operasyon

    İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yurtdışından yasadışı yollarla Türkiye’ye soktukları uyuşturucu maddeleri, İstanbul başta olmak üzere tüm Türkiye'de satma hazırlığında olan organize suç örgütüne operasyon düzenlendi. Operasyonda, 10 kilogram Skunk, 2 kilogram kokain ,1,5 kilogram eroin, 4 Kaleşnikof , 8 adet Kalaşnikof ait şarjör, 750 fişek, 50 adet tabanca fişeği, 4 adet elektronik terazi, 1 vakumlama makinası ve uyuşturucu madde paketleme malzemesi ele geçirilirken, 2 şüpheli de gözaltına alındı.

    Kalaşnikoflu uyuşturucu şebekesine operasyon

    Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri; orgazine bir suç örgütünün yurt dışından temin ettiği uyuşturucu maddeleri yasadışı yollarla İstanbul'a getirdiği ve satma hazırlığında olduğu bilgisini aldı.

    Alınan bilgi üzerine harekete geçen jandarma ekiplerince yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda suç örgütü üyelerinin uyuşturucu maddeleri Kağıthane'deki bir adreste gizledikleri tespit edildi.

    Jandarma ekipleri, uyuşturucunun saklandığı adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda 10 kilogram Skunk 2 kilogram kokain ,1,5 kilogram eroin, 4 adet AK-47 Kaleşnikof , 8 adet AK-47 Kaleşnikof ait şarjör, 750 fişek, 50 adet tabanca fişeği, 4 adet elektronik terazi, 1 vakumlama makinası ve uyuşturucu madde paketleme malzemesi ele geçirildi.

    Gözaltında alınan F.C.A. ve E.N.C isimli şüpheliler çıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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    Haberler Güncel Son dakika: Jandarmadan kalaşnikoflu uyuşturucu şebekesine operasyon
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