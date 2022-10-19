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    • 19.10.2022 18:00
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    • 19.10.2022 18:02
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    Bakan Koca'dan tedavisi devam eden madencilerle ilgili açıklama: 1'i yoğun bakımdan servise alındı

    Son dakika haberi! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bartın'daki maden kazasından yaralı olarak kurtulanların sağlık durumuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, "Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesindeki 6 hastadan biri yoğun bakımdan servise alındı, durumu iyiye gidiyor." dedi.

    takvim.com.tr
    Tedavisi devam eden madencilerden haber var!

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bartın'daki maden kazasından yaralı olarak kurtulanların sağlık durumuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.



    1 HASTA YOĞUN BAKIMDAN SERVİSE ALINDI
    Bakan Koca yaptığı açıklamada, "Maden ocağı patlamasında yaralananların durumu: Bartın'da tedavi gören 5 madenci taburcu oldu. Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesindeki 6 hastadan biri yoğun bakımdan servise alındı, durumu iyiye gidiyor. 1 hasta entübasyondan çıktı. Diğer 4 hastanın durumu stabil." ifadelerini kullandı.

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    Haberler Güncel Bakan Koca'dan tedavisi devam eden madencilerle ilgili açıklama: 1'i yoğun bakımdan servise alındı
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