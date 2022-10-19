Bakan Koca'dan tedavisi devam eden madencilerle ilgili açıklama: 1'i yoğun bakımdan servise alındı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bartın'daki maden kazasından yaralı olarak kurtulanların sağlık durumuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.





1 HASTA YOĞUN BAKIMDAN SERVİSE ALINDI

Bakan Koca yaptığı açıklamada, "Maden ocağı patlamasında yaralananların durumu: Bartın'da tedavi gören 5 madenci taburcu oldu. Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesindeki 6 hastadan biri yoğun bakımdan servise alındı, durumu iyiye gidiyor. 1 hasta entübasyondan çıktı. Diğer 4 hastanın durumu stabil." ifadelerini kullandı.