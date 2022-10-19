



"TÜRKİYE'YE ZARAR VERMEK İSTEYENLERLE KUCAKLAŞIYORLAR"

Kılıçdaroğlu'nun Türkiye'ye zarar vermek isteyenlerle kucaklaştığını vurgulayan Çelik, "Öte yandan, "PYD bizim için tehdit değildir" ya da "Mavi Vatan demek bizi dünyada saldırgan duruma düşürür" diyerek Türkiye'ye zarar vermek isteyenlerle kucaklaşıyorlar. Biz vatandaşlarımızla buluşmaya ve yol yürümeye devam edeceğiz. Türkiye'ye zarar vermek isteyenlerle kamplaşacak ve onlarla mücadele edeceğiz. Türkiye'ye saldıran her odağın karşısına Cumhurbaşkanımızın "bir gece ansızın gelebiliriz" ilkesiyle çıkacağız. Kılıçdaroğlu'nun temsil ettiği "vesayet siyaseti" Türkiye'nin her yerinden olduğu gibi bugün konuştuğu Adana'dan da güçlü bir şekilde cevabını alacak." söyleminde bulundu.

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