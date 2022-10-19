CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Adana'daki konuşmasında bulunduğu 'kucaklaşma' vaadine AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik tepki gösterdi.
"SİYASİ PUSULALARI TERS YÖNÜ GÖSTERİYOR"
Ömer Çelik, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Sn Kılıçdaroğlu Adana'da yaptığı konuşmada kamplaşma değil kucaklaşma vadettiğini söylemiş. Toplumun belli kesimlerini sürekli tehdit edenler hiçbir kucaklaşmanın adresi olamaz. Siyasi pusulaları sürekli ters yönü gösteriyor." ifadesini kullandı.
"TOPLUMUN BELLİ KISMINI SİYASİ TERCİHLERİ YÜZÜNDEN TEHDİT EDİYORLAR"
CHP'nin toplumun belli bir kesimini tehdit ettiğini dile getiren Çelik, "Vesayetle kucaklaşıp, millet iradesiyle çatışıyorlar. Her konuşmalarında toplumun bir kesimini tehdit edenlerin halkla kucaklaşmadığı açıktır. Bazen esnafı, bazen öğretmenleri, bazen çiftçileri, bazen işçileri sırf siyasi tercihleri yüzünden tehdit ediyorlar. Asıl kamplaşma budur" dedi.
"TÜRKİYE'YE ZARAR VERMEK İSTEYENLERLE KUCAKLAŞIYORLAR"
Kılıçdaroğlu'nun Türkiye'ye zarar vermek isteyenlerle kucaklaştığını vurgulayan Çelik, "Öte yandan, "PYD bizim için tehdit değildir" ya da "Mavi Vatan demek bizi dünyada saldırgan duruma düşürür" diyerek Türkiye'ye zarar vermek isteyenlerle kucaklaşıyorlar. Biz vatandaşlarımızla buluşmaya ve yol yürümeye devam edeceğiz. Türkiye'ye zarar vermek isteyenlerle kamplaşacak ve onlarla mücadele edeceğiz. Türkiye'ye saldıran her odağın karşısına Cumhurbaşkanımızın "bir gece ansızın gelebiliriz" ilkesiyle çıkacağız. Kılıçdaroğlu'nun temsil ettiği "vesayet siyaseti" Türkiye'nin her yerinden olduğu gibi bugün konuştuğu Adana'dan da güçlü bir şekilde cevabını alacak." söyleminde bulundu.