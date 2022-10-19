Başkan Erdoğan Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde E-İnsan Programı'nda önemli açıklamalarda bulundu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde E-İnsan Programı'na katıldı. Önemli açıklamalar yaptı:

Ülkemizde binlerce Türk vatandaşını istihdam etmek için çağrı yapan şirketler mevcut. Türkiye artık evlatlarının kariyer için yurt dışına gittiği değil, yurt dışında eğitim gören evlatlarını kendine çeken bir cazibe merkezi oldu.

Asıl büyük kalkınma atılımını; eğitimiyle, sağlığıyla insan kaynağımızı geliştirmekte gösterdik. Vesayet dediğimiz anlayış sadece yönetim mekanizmalarından değil, insanımızı temel hak ve özgürlüklerden de mahrum etmenin adıdır.

Geçtiğimiz 20 yılda ülkemize kazandırdığımız her bir eser işte bu eksiklikleri giderme amacı taşıyoruz.

Göreve geldiğimizde 26 havalimanımız vardı, şimdi 58 havalimanına sahibiz. Göreve gelirken Batı'da ne varsa Doğu'da da olacak demiştik ve bunu başardık. Türkiye'de artık gelişmiş ülkeler programı içerisinde yerini aldı.

Şu an 208 üniversitemiz var. Oralarda anaokulundan ilk, orta öğretime kadar hepsini güçlendirdik. İlmin adeta ulaşamadığı yer bırakmadık.

Şimdi tüm dikkatimizi, eğitimin kalitesini yükseltilmesine, mezun gençlerimizin istihdam alanlarının çoğaltılmasına veriyoruz.



BAYRAKTAR'I ANDI

Başkan Erdoğan, Milli Teknoloji Hamlesi idealinin ve milli SİHA'ların öncü ismi Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar'ı, vefatının 2. yılında rahmetle andı. "Bayraktar'ı dar-ı bekaya irtihalinin yıl dönümünde rahmetle, hasretle yad ediyorum" dedi.

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