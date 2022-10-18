SON DAKİKA! Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'den Bartın'daki maden kazasıyla ilgili TBMM'de önemli açıklamalar

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Bartın Amasra'da yaşanan maden kazasıyla ilgili TBMM'yi bilgilendirdi. Bakan Dönmez, madende en son ağustos ayında bir denetim yapıldığını ve bu denetimde herhangi bir sorun tespit edilmediğini açıkladı. Bakan Dönmez ayrıca madende ölçümlenen metan gazı seviyesiyle ilgili iddialara da yanıt verirken, "İhmal varsa gereği yapılacak" dedi.

İşte Dönmez'in açıklamalarından öne çıkanlar

Bartın, Sakarya, Karabük, Bolu, Düzce, Kastamonu ve Ankara'dan 116 kişilik AFAD ekibi bölgeye sevk edilmiştir. Madencilerimizden 58'i sağ olarak tahliyedildi, 41'i ise maalesef hayatını kaybetti. 6 madencimiz İstanbul'a ambulans uçakla sevk edildi. Bugün itibarıyla sadece 6 madencimizin tedavisi İstanbul'da devam ediyor. Bartın'dakiler tahliye oldu. Yangının hava ile irtibatını keserek söndürülmesi için 2 yerden baraj yapılmıştır. TTK'nın 2 yılda 667 milyon liralık gelirin yüzde 33'ü güvenliğe ayrılmıştır.

İlgili yönetmeliğe göre her 250 çalışana bir iş sağlığı ve güvenliği uzmanı görevlindirilirken, Amasra'da 37 madencimize bir iş sağlığı ve güvenliği uzmanı düşmektedir.

SON DENETİM AĞUSTOSTA

Türkiye'de tüm madenleri denetlemek ile görevli olan yılda ortalama 8 bin denetim gerçekleştiren maden ve petrol denetim ekibi tarafından madenler en az yılda 4 kez denetimden geçirilmektedir. Denetlemelerde aykırı bir husus tespit edilmemiştir. Eylül ayı içinde TTK İş Güvenliği ve Sağlığı ekibi tarafından denetim yapılmıştır. Kazanın ardından başlatılan adli ve idari soruşturmalara gelince, Bartın Başsavcılığı tarafından 6 savcı görevlendirilmiştir. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nca ayrıca soruşturma başlatıldı.

Maden ocakları yılda ortalama 4 kez denetlenmiştir. 21-27 Ağustos tarihlerinde Amasra'da denetim gerçekleştirildi. Bu denetimlerde teknik ve idari düzenlemelere aykırı husus tespit edilememiştir.

Kazanın yaşandığı ilk dakikalarda Sayıştay raporları gündeme getirildi. Olaya açıklık getirmek istiyorum:

2017 ve 2019 Sayıştay raporlarında yer alan uyarıların dikkate alınmadığı iddiası ortaya atılmıştır. Soma ve Ermenek kazalarından sonra TTK'da iyileştirmeler yapılmadığı iddiaları ortaya atıldı.

Yeraltında metan, oksijen, hidrojensilfür ölçen sensörlerin bulunması zorunlu hale getirilmiştir.

Çalışılan ortamda yüksek metan gazı tespit edildi ifadesi tamamen yanlıştır. Kömürün içindeki metan ile ocağın içindeki metan miktarı birbirinden farklıdır.

"İHMAL VARSA GEREĞİ YAPILACAK"

Hiç endişeniz olmasın. En ufak ihmal varsa ortaya çıkarılıp gereği yapılacaktır. Kusurlu ya da kusursuz demedim. İlk tespitleri sizlerle paylaşıyorum.

İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmenliği'ne göre ortamda yüzde 1 metan bulunması durumunda patlatma yapılmaz. Yüzde 1.5 var ise elektrik kesilir. Yüzde 2 var ise madenciler tahliye edilir. Gaz belirli seviyenin üstüne çıktığında ışıklı alarmlar ile çalışanlar uyarılır. Merkezi gaz izleme sistemi ve yeraltında sarı ışık yanıp sesli uyarı yapılmaktadır. Metan oranı yüzde 2'yi bulduğunda yeraltı ve yer üstünde kırmızı alarm devreye girer. Acil müdahale ile çalışanlar dışarı temiz havaya çıkarılır.

PATLAMA ÖNCESİ METAN GAZI SEVİYESİ NE DURUMDAYDI?

Ortamda metan gazı seviyesi 18.05 sularında 1.5'a ulaşmış ve emniyet amaçlı elektrik kesilmiş. Son kayıtta metan oranı 1,69 olarak ölçülmüştür. 18.09'dan sonra kayıt alınamadı. Patlama 18.10'da ulaştı. Patlama sıralarında ölçülen bu. Bilirkişiler, teknik birimler yukarıdaki değerleri tek tek değerlendirecek. Madende karakutu var, tüm konuşmalar tek tek dinlenecek.

Şehitlerimizin ödemelerine başlandı. Süreç en kısa sürede tamamlanacaktır. Madenci kardeşlerimizin evlatları, aileleri bizim emanetlerimizdir.